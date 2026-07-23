La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que Argentina quedó habilitada para exportar carne bovina a Indonesia y volver a comercializar productos lácteos en ese destino, tras la aprobación de los protocolos sanitarios acordados entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Dirección General de Servicios de Ganadería y Sanidad Animal (DGLAHS) del país asiático.
Indonesia abrió su mercado a la carne bovina argentina y reactivó las compras de lácteos
La Argentina concretó la apertura del mercado de Indonesia para las exportaciones de carne bovina y la reapertura para los productos lácteos, luego de que ambos países acordaran los protocolos y certificados sanitarios necesarios. El mercado asiático representa una oportunidad de crecimiento para las ventas externas, ya que anualmente importa alimentos por más de 2.400 millones de dólares en ambos rubros.
La apertura se concretó luego de un proceso de evaluación sanitaria e intercambios técnicos entre ambos organismos, que permitieron establecer los requisitos que deberán cumplir los establecimientos argentinos para acceder al mercado indonesio.
La medida representa un nuevo paso en la diversificación de los destinos de exportación para la producción agroindustrial argentina y abre oportunidades para ampliar la presencia en uno de los mercados más importantes del sudeste asiático.
Un mercado con fuerte demanda de alimentos
Indonesia, con más de 280 millones de habitantes, se posiciona como un mercado de gran potencial para los alimentos argentinos.
Durante 2025 importó carne bovina fresca y congelada por un valor cercano a 884 millones de dólares, de los cuales 836 millones correspondieron a carne congelada. Hasta el momento, los principales abastecedores de ese mercado eran India, Australia y Brasil.
En el rubro lácteo, las importaciones alcanzaron aproximadamente 1.597 millones de dólares durante el mismo período. La leche y la nata concentraron el mayor volumen de compras, con 939 millones de dólares, mientras que Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos y Bélgica se ubicaron entre los principales proveedores.
La habilitación sanitaria permitirá ahora que las empresas argentinas puedan competir en ambos segmentos, incorporándose a un mercado que mantiene una demanda creciente de proteínas y alimentos.
Más oportunidades para las exportaciones argentinas
La apertura de Indonesia se suma a la estrategia de ampliar los destinos internacionales para la producción agroalimentaria nacional.
En 2025, Argentina exportó 714.353 toneladas de carne bovina, por un valor de 3.889 millones de dólares. Los principales mercados fueron China, la Unión Europea, Israel, Estados Unidos, Chile, Brasil y Canadá.
Durante los primeros cinco meses de 2026, las ventas externas del sector alcanzaron 271.379 toneladas, equivalentes a 1.834 millones de dólares, manteniendo a la carne bovina entre los principales complejos exportadores del país.
En el caso de los productos lácteos, las exportaciones totalizaron 389.458 toneladas y 1.474 millones de dólares durante 2025, con Brasil, Argelia, Chile y Rusia entre los principales destinos. Entre enero y mayo de este año, las ventas al exterior sumaron 155.874 toneladas por un valor de 552 millones de dólares.
Con la incorporación de Indonesia como nuevo destino para la carne bovina y la reactivación del mercado para los lácteos, el sector agroindustrial argentino suma una nueva oportunidad para diversificar sus exportaciones y fortalecer su inserción en mercados de alto potencial de consumo.