Nuevo mercado para la agroindustria

Indonesia abrió su mercado a la carne bovina argentina y reactivó las compras de lácteos

La Argentina concretó la apertura del mercado de Indonesia para las exportaciones de carne bovina y la reapertura para los productos lácteos, luego de que ambos países acordaran los protocolos y certificados sanitarios necesarios. El mercado asiático representa una oportunidad de crecimiento para las ventas externas, ya que anualmente importa alimentos por más de 2.400 millones de dólares en ambos rubros.