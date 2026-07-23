Agricultura

El girasol se encamina a una siembra récord de 3 millones de hectáreas en la campaña 2026/27

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó que el girasol alcanzará una superficie de 3 millones de hectáreas en la campaña 2026/27, un 5,3% más que en el ciclo anterior y el mayor registro histórico para el cultivo. El crecimiento estaría impulsado por la expansión prevista en el NEA y el sur bonaerense, un escenario internacional favorable para los aceites vegetales y márgenes económicos que continúan siendo competitivos.