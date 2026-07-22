La cabaña Marcaojo, de Estancia La Pelada, fue una de las protagonistas de la 138ª Exposición Rural de Palermo al alcanzar importantes premios en las razas Braford y Brahman, ratificando el posicionamiento de su programa genético en una de las competencias más exigentes de la ganadería argentina.
La genética santafesina brilló en Palermo: Estancia La Pelada cosechó importantes premios en Braford y Brahman
La cabaña Marcaojo, de Estancia La Pelada, volvió a sobresalir en la 138ª Exposición Rural de Palermo al obtener importantes premios en las razas Braford y Brahman. Eduardo Saint Martin, gerente comercial de Estancia La Pelada, destacó el valor de competir en la principal muestra ganadera del país y aseguró que los resultados reflejan el trabajo sostenido en genética.
Eduardo Saint Martin, gerente comercial de Estancia La Pelada, resaltó la importancia de los logros obtenidos en la muestra organizada por la Sociedad Rural Argentina y el significado que tiene competir en la pista central de Palermo.
"Competir en Palermo es competir en la meca de la ganadería argentina y en una vidriera hacia el mundo, donde muchos productores y cabañeros de la región nos acompañan", expresó.
Una destacada actuación en Braford
En la raza Braford, Marcaojo obtuvo el Campeonato Ternera Intermedia Menor, el Campeonato Vaquillona y la distinción de Tercera Mejor Vaquillona, resultados que le permitieron llegar a las finales con dos ejemplares de alto nivel.
Saint Martin destacó que alcanzar las definiciones en la principal exposición ganadera del país constituye un reconocimiento al trabajo que se desarrolla durante todo el año.
"Llegar a la final con dos productos Marcaojo en la pista de Palermo ya es una enorme satisfacción", afirmó.
El Gran Campeón Macho en Brahman
Los buenos resultados también se trasladaron a la raza Brahman, donde la cabaña consiguió la Tercera Mejor Hembra con una vaquillona colorada y el máximo galardón entre los machos con el Gran Campeón Macho, un toro de dos años y unos 800 kilogramos.
Para el gerente comercial de Estancia La Pelada, el ejemplar reúne las características que hoy demanda la producción ganadera. "Es un toro muy interesante que representa lo que es el Brahman en la actualidad en nuestro país", sostuvo.
Asimismo, remarcó que estos reconocimientos fortalecen el compromiso del equipo de trabajo para seguir mejorando.
"Estos premios nos dan compromiso, responsabilidad, alegría y fuerza para continuar trabajando en beneficio de la genética argentina."
La identidad genética de Marcaojo
Al analizar las cualidades de los animales distinguidos, Saint Martin explicó que uno de los principales diferenciales de Marcaojo radica en el biotipo desarrollado durante años de selección.
"Siempre decimos que el biotipo de la hacienda de Marcaojo es único porque tiene una presencia y una carga genética cebuina que tal vez a otros les cuesta mostrar. Nuestros animales, cuando pisan la pista, se diferencian."
No obstante, señaló que en una exposición de la jerarquía de Palermo también resulta determinante la evaluación del jurado.
"Después está el trabajo del jurado, que aplica su criterio y selecciona los animales que considera mejores. A ese criterio también nos debemos y hoy pudimos lograr estos premios para la cabaña."
Con fuerte demanda, Estancia La Pelada concretó un exitoso remate
La Estancia La Pelada, a través de su cabaña Marcaojo, realizó el pasado 17 de julio una nueva edición de su tradicional remate anual de reproductores Braford y Brahman, donde comercializó la totalidad de la oferta con una fuerte demanda proveniente de distintas provincias del país y valores que reflejaron el buen momento que atraviesa la ganadería.
El gerente comercial de Estancia La Pelada, Eduardo Saint Martin, hizo un balance altamente positivo de la jornada y sostuvo que los resultados obtenidos representan una confirmación del camino que viene recorriendo la empresa en materia de mejoramiento genético.
"Fue un fin de semana muy movido porque veníamos preparando nuestro gran remate de julio. Presentamos una torada muy importante, que se mostró muy bien, acompañada por hembras preñadas y terneras de reposición. La respuesta del mercado fue muy buena", señaló.
Valores que reflejan la demanda por la genética
Durante la subasta se vendieron 79 toros, integrados por 73 toros Braford de tres años y 6 toros Brahman PP de corral, alcanzando un promedio general de $8.853.165.
En el caso de los toros Braford, el valor promedio fue de $8.995.890, con precios que oscilaron entre $6.500.000 y $16.000.000.
Por su parte, los toros Brahman PP de corral promediaron $7.116.667, con un piso de $6.000.000 y un máximo de $9.200.000.
La oferta de hembras también mostró una firme demanda. Se comercializaron 80 vaquillonas Braford 3/8 preñadas y con servicio, con un promedio de $2.888.750, registrando valores entre $2.200.000 y $4.000.000.
A ellas se sumaron 100 terneras Braford para reposición, cuyo precio promedio fue de $1.490.000, con un mínimo de $1.350.000 y un máximo de $1.600.000.
En total, el remate concluyó con la venta de 259 animales, entre toros, vaquillonas y terneras.
Un mercado que volvió a respaldar el trabajo de Marcaojo
Para Saint Martin, los resultados obtenidos no fueron una sorpresa, sino la ratificación de que la genética desarrollada por la cabaña continúa siendo altamente demandada.
"La tranquilidad que nos deja este remate es saber que el biotipo Braford que hace La Pelada es el que hoy demanda el mercado argentino", afirmó.
El directivo destacó especialmente el promedio alcanzado por los reproductores machos, al considerar que representa uno de los indicadores más importantes del negocio ganadero.
"Lograr ese promedio para los toros en el contexto actual es realmente muy halagüeño para nosotros. Es una confirmación de que vamos por el buen camino y de que hay una muy buena demanda de nuestros productos", sostuvo.
El remate reunió a más de 40 compradores provenientes de diferentes provincias, mientras que la modalidad de comercialización combinó la participación presencial con ofertas telefónicas y la transmisión vía streaming a través de la plataforma de la empresa y Canal Ganadero.
"Nos acompañaron muchos clientes y amigos de distintos lugares del país. La participación fue presencial, pero también hubo mucha actividad virtual, lo que amplió el alcance del remate", explicó.