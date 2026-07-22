Expo Rural 2026

La genética santafesina brilló en Palermo: Estancia La Pelada cosechó importantes premios en Braford y Brahman

La cabaña Marcaojo, de Estancia La Pelada, volvió a sobresalir en la 138ª Exposición Rural de Palermo al obtener importantes premios en las razas Braford y Brahman. Eduardo Saint Martin, gerente comercial de Estancia La Pelada, destacó el valor de competir en la principal muestra ganadera del país y aseguró que los resultados reflejan el trabajo sostenido en genética.