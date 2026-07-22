Ganadería

La reposición de vientres atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años

Un informe de Rosgan señala que la creciente valorización de los vientres refleja las buenas expectativas que hoy ofrece la actividad ganadera. La retención de terneras alcanzó niveles inusualmente altos, mientras que nuevos incentivos fiscales para la compra de genética podrían consolidar un ciclo de expansión del stock bovino.