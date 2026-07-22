La campaña fina 2026 dejó una de sus principales novedades con la finalización de la siembra de trigo en el centro norte de Santa Fe. Según el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que elaboran la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de Desarrollo Productivo, la implantación alcanzó 462.500 hectáreas, superando en 12.500 hectáreas la intención inicial de siembra.
El trigo superó las expectativas: finalizó la siembra con 462.500 hectáreas en el centro norte santafesino
El Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe informó que concluyó la siembra de trigo de la campaña 2026 con 462.500 hectáreas implantadas, una superficie superior a la proyectada inicialmente. En paralelo, las lluvias de los últimos días ralentizaron la cosecha de maíz tardío y algodón debido a los elevados niveles de humedad y los anegamientos registrados en distintos sectores del centro norte provincial.
Mientras el cereal completa su implantación con muy buenas perspectivas, las precipitaciones registradas durante la última semana modificaron el escenario productivo en buena parte de la región, provocando demoras en la cosecha de maíz tardío y algodón por la elevada humedad de los suelos.
El trigo cerró la siembra con más superficie y excelentes perspectivas
Tras nueve semanas consecutivas de trabajo de las sembradoras, la campaña de trigo alcanzó el 100% de avance, consolidando una superficie superior a la prevista inicialmente.
El relevamiento del SEA señala que la intención original contemplaba unas 450.000 hectáreas, aunque finalmente el área implantada llegó a 462.500 hectáreas, reflejando un incremento cercano al 3% respecto de la estimación inicial.
Los técnicos destacaron que los cultivos presentan un estado general entre muy bueno y excelente, transitando las primeras etapas del desarrollo vegetativo.
Además, las reservas hídricas disponibles en el perfil de los suelos resultan adecuadas para esta etapa del ciclo, favorecidas por las recientes precipitaciones, mientras que no se detectaron inconvenientes sanitarios de importancia.
En este contexto, muchos productores comenzaron a evaluar estrategias de refertilización nitrogenada, decisión que dependerá de la evolución climática y de la relación entre los costos de los insumos y el valor esperado del cereal.
Las lluvias frenaron la cosecha de maíz tardío
El informe también refleja que la recolección de maíz tardío avanzó de manera desigual durante la semana.
Las condiciones climáticas permitieron algunos días de trabajo, aunque las nuevas lluvias y los elevados porcentajes de humedad en el ambiente y en los granos obligaron nuevamente a detener las cosechadoras en numerosos establecimientos.
Pese a ello, los lotes que continúan en pie presentan un buen estado general.
En cuanto a los rindes, el SEA informó promedios de entre 80 y 120 quintales por hectárea en el sur del área de estudio; de 70 a 100 quintales en la región central; y de 60 a 75 quintales en el norte del centro norte santafesino.
Los productores esperan ahora una mejora en las condiciones climáticas que permita retomar el ritmo de cosecha y evitar pérdidas de calidad.
El algodón continúa condicionado por los excesos hídricos
El cultivo de algodón también mostró avances parciales durante la semana, favorecido por un período de estabilidad climática de entre tres y cuatro días.
Las tareas pudieron intensificarse principalmente en los departamentos Vera y Nueve de Julio, donde las condiciones de piso permitieron el ingreso de la maquinaria.
En la denominada zona este algodonera, la cosecha alcanzó el 95% de la superficie implantada, con un avance semanal de cinco puntos porcentuales.
Sin embargo, el panorama continúa siendo complejo en la zona oeste, donde persisten lotes con encharcamientos debido a las abundantes precipitaciones acumuladas durante los últimos meses y a las características topográficas de los campos.
El informe advierte que algunos lotes podrían ser finalmente abandonados, ya que las nuevas lluvias registradas durante la semana dificultan aún más las tareas de cosecha y comprometen la rentabilidad del cultivo.
En términos generales, el SEA indicó que las precipitaciones revirtieron la tendencia de las semanas anteriores, generando nuevamente sectores con anegamientos y encharcamientos, principalmente en el norte de los departamentos centrales y en el sur del norte provincial, un escenario que será determinante para la evolución de las tareas agrícolas durante los próximos días.