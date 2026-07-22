Informe SEA

El trigo superó las expectativas: finalizó la siembra con 462.500 hectáreas en el centro norte santafesino

El Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe informó que concluyó la siembra de trigo de la campaña 2026 con 462.500 hectáreas implantadas, una superficie superior a la proyectada inicialmente. En paralelo, las lluvias de los últimos días ralentizaron la cosecha de maíz tardío y algodón debido a los elevados niveles de humedad y los anegamientos registrados en distintos sectores del centro norte provincial.