Dato positivo para Santa Fe y el país

Fuerte aumento de exportaciones de carne bovina en el primer semestre del año

El ingreso de divisas y la empleabilidad del sector tienen como contracara una baja en el consumo interno, porque la cadena productiva se concentra en las ventas al exterior. Hay posibilidades de que ambos mercados mejoren en simultáneo, pero eso demandará tiempo para regenerar el stock ganadero... y los salarios de los consumidores.