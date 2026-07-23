Campaña 2025/26

Récord histórico para el maíz argentino: la producción llegó a 71,5 millones de toneladas

La campaña de maíz 2025/26 se encamina a cerrar con una producción récord de 71,5 millones de toneladas, impulsada por un aumento de la superficie sembrada y una mejora en los rendimientos promedio. Con más del 75% de la cosecha completada, el cereal consolida uno de los mejores ciclos productivos de la historia argentina.