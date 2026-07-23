La producción nacional de maíz alcanzará las 71,5 millones de toneladas durante la campaña 2025/26, convirtiéndose en la mayor registrada hasta el momento, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Récord histórico para el maíz argentino: la producción llegó a 71,5 millones de toneladas
La campaña de maíz 2025/26 se encamina a cerrar con una producción récord de 71,5 millones de toneladas, impulsada por un aumento de la superficie sembrada y una mejora en los rendimientos promedio. Con más del 75% de la cosecha completada, el cereal consolida uno de los mejores ciclos productivos de la historia argentina.
La estimación se conoce cuando la cosecha ya supera el 75% del área implantada, confirmando el excelente desempeño del cultivo en las principales regiones productoras del país.
El resultado refleja una combinación de mayor superficie sembrada y mejores rindes, factores que permitieron superar los registros de campañas anteriores y consolidar al maíz como uno de los principales cultivos de la agricultura argentina.
Más hectáreas y mejores rendimientos
Uno de los principales motores del crecimiento fue la expansión del área destinada al cereal.
Durante la campaña 2025/26 se sembraron 11,6 millones de hectáreas, frente a las 9,2 millones implantadas en el ciclo anterior, lo que representa un incremento del 26,1%.
A este aumento de superficie se sumó una mejora en la productividad. El rendimiento promedio nacional pasó de 6.900 a 7.240 kilogramos por hectárea, evidenciando el buen comportamiento del cultivo en gran parte de las regiones agrícolas.
Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que el avance de la cosecha continúa a medida que los lotes alcanzan la humedad adecuada para la recolección, manteniendo las proyecciones de una campaña excepcional.
El monitoreo sanitario mantiene la atención sobre la chicharrita
En paralelo al avance de la cosecha, los organismos técnicos continúan siguiendo la evolución de Dalbulus maidis, conocida como la chicharrita del maíz, uno de los principales desafíos sanitarios para el cultivo.
El último informe de la red nacional de monitoreo indica que las mayores capturas del insecto continúan registrándose en el NOA, el NEA y la región Centro-Norte del país, mientras que en el Centro-Sur y el Litoral la población se mantiene estable.
Los especialistas remarcan que la ocurrencia de heladas durante el invierno será un factor determinante para reducir la población del vector y disminuir el riesgo sanitario de cara a la próxima campaña de maíz temprano.
Con una producción récord, un incremento significativo de la superficie cultivada y rendimientos superiores al promedio histórico, la campaña 2025/26 se perfila como una de las más exitosas para el maíz argentino, reafirmando el protagonismo del cereal dentro del complejo agroexportador nacional.