En el marco de la Exposición Rural de Palermo 2026, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) presentaron una nueva línea de créditos a valor producto destinada a la compra de reproductores bovinos de alta calidad genética.
Nueva herramienta financiera para la ganadería: créditos a valor producto para mejorar los rodeos
Durante la Exposición Rural de Palermo, la Secretaría de Agricultura y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzaron una nueva línea de créditos a valor producto destinada a financiar la compra de toros y hembras de alta genética. La herramienta incorpora, por primera vez, los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo para Medianas Empresas (RIMI) aplicados a bienes semovientes destinados a la reproducció
El objetivo es promover la mejora de los rodeos argentinos, incrementar la productividad y fortalecer la competitividad del sector en los mercados internacionales.
La principal novedad del programa es que quienes accedan al financiamiento podrán beneficiarse con las ventajas fiscales contempladas en el Régimen de Incentivo para Medianas Empresas (RIMI), entre ellas la amortización acelerada de las inversiones y la devolución anticipada del IVA.
Primer financiamiento ganadero con beneficios del RIMI
Se trata de la primera línea crediticia anunciada por el Gobierno nacional luego de incorporar al RIMI los bienes semovientes destinados a la reproducción. La medida busca incentivar la inversión en genética bovina en un contexto de recuperación de las exportaciones de carne argentina y de creciente demanda por mejorar la eficiencia productiva de los rodeos.
El financiamiento estará destinado a la adquisición de toros y hembras puras, con foco en productores que busquen elevar la calidad reproductiva de sus establecimientos y potenciar la productividad a largo plazo.
Cuotas expresadas en kilos de novillo
La línea mantiene el esquema de créditos a valor producto, una modalidad que ya fue implementada por el BICE en otras herramientas para el sector ganadero. Su principal característica es que las cuotas permanecen fijas durante toda la vigencia del préstamo, ya que se expresan en kilos de novillo.
Al momento del pago, esas cuotas se cancelan en pesos tomando como referencia el Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG), lo que permite al productor mantener una relación más estable entre sus ingresos y sus compromisos financieros.
Durante la Rural de Palermo, además, el banco anunció una mejora en las condiciones de financiamiento al reducir la tasa fija a UVA + 7% anual.
Hasta cinco años de plazo y montos de hasta $800 millones
La nueva línea contempla un plazo de hasta cinco años y un financiamiento máximo de 800 millones de pesos por proyecto de inversión.
Podrán acceder personas humanas —con aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR)— y personas jurídicas registradas como MiPyMEs que desarrollen actividades de cría, ciclo completo o cabañas de ganado bovino para carne y acrediten al menos tres años de actividad.
Desde el BICE recordaron que los créditos a valor producto para la ganadería fueron presentados por primera vez durante la Exposición Rural de 2025 para financiar la compra de vaquillonas, la retención de terneras y capital de trabajo destinado a recría y engorde.
Desde entonces, la entidad ya aprobó más de 25.000 millones de pesos en préstamos para productores de distintas regiones del país, consolidando esta modalidad como una herramienta de financiamiento adaptada a la dinámica del negocio ganadero.