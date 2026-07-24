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Nueva herramienta financiera para la ganadería: créditos a valor producto para mejorar los rodeos

Durante la Exposición Rural de Palermo, la Secretaría de Agricultura y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) lanzaron una nueva línea de créditos a valor producto destinada a financiar la compra de toros y hembras de alta genética. La herramienta incorpora, por primera vez, los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo para Medianas Empresas (RIMI) aplicados a bienes semovientes destinados a la reproducció