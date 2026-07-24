Seis generaciones unidas por la ganadería

Su tatarabuelo introdujo la raza Angus al país hace 147 años y hoy sigue escribiendo su historia en Palermo

En 1879, Carlos Francisco Guerrero Cueto introdujo al país los primeros ejemplares Aberdeen Angus, dando origen a una de las historias más emblemáticas de la ganadería argentina. Casi un siglo y medio después, su tataranieto, Carlos José Pestalardo Guerrero, mantiene vivo ese legado desde la cabaña "Charles de Guerrero", referente en genética bovina y protagonista permanente de la Exposición Rural de Palermo.