Los embarques agroindustriales argentinos alcanzaron un nuevo máximo histórico durante el primer semestre de 2026.
Los embarques agroindustriales crecieron 9% en el primer semestre y alcanzaron 52,8 millones de toneladas
Los puertos argentinos despacharon 52,8 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites entre enero y junio de 2026, el mayor volumen registrado para un primer semestre. El crecimiento fue del 9% interanual, impulsado principalmente por las exportaciones de trigo, maíz y girasol, mientras que el Gran Rosario volvió a consolidarse como el principal nodo agroexportador del país.
Entre enero y junio se despacharon 52,8 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites, un volumen que superó en un 9% al registrado en igual período del año pasado y quedó 20% por encima del promedio de los últimos cinco años, de acuerdo con un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) a partir de datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la agencia marítima NABSA.
El volumen exportado también superó en 2,4 millones de toneladas el récord anterior para un primer semestre, establecido en 2022, reflejando el fuerte dinamismo de la actividad agroexportadora durante la primera mitad del año.
Los granos impulsaron un semestre récord
El principal motor del crecimiento fueron los embarques de granos, que alcanzaron 35,8 millones de toneladas, el mayor registro para un primer semestre desde que existen estadísticas comparables. La cifra representa un incremento del 19% respecto de 2025 y del 34% frente al promedio del último quinquenio.
El trigo encabezó el crecimiento con casi 10 millones de toneladas exportadas, un salto interanual del 46%, seguido por el maíz, que alcanzó 19,1 millones de toneladas, un 7% más que el año anterior.
Otro de los productos con mayor expansión fue el girasol. Sus embarques superaron el millón de toneladas, multiplicando por más de once el volumen registrado en igual período de 2025. También crecieron las exportaciones de cebada y soja, mientras que el sorgo fue el único cereal que mostró una leve retracción.
En contraste, los embarques de subproductos agroindustriales cayeron un 10%, principalmente por una menor demanda de pellets de soja. En tanto, las exportaciones de aceites vegetales crecieron un 3%, impulsadas por el fuerte aumento de los despachos de aceite de girasol.
El Gran Rosario reafirmó su liderazgo exportador
El complejo portuario del Gran Rosario volvió a consolidarse como el principal polo agroexportador del país. Entre enero y junio despachó 39,5 millones de toneladas, equivalentes al 75% del total nacional.
La región concentró además el 95% de las exportaciones de subproductos y el 93% de los aceites vegetales, gracias a la elevada capacidad industrial instalada para el procesamiento de soja y otros granos.
Dentro del Up River, las terminales de San Lorenzo movilizaron 29,6 millones de toneladas, mientras que los puertos de Rosario embarcaron 9,9 millones. Fuera del área rosarina, Bahía Blanca registró un importante crecimiento del 34%, alcanzando 7,4 millones de toneladas, seguida por Necochea/Quequén con 3,8 millones.
Asia consolidó su posición como principal destino
Los productos agroindustriales argentinos llegaron durante el semestre a 82 países, aunque Asia concentró más de la mitad de los embarques.
El continente recibió 29,5 millones de toneladas, equivalentes al 56% del total exportado, seguido por América y África, con participaciones cercanas al 17%, mientras que Europa representó alrededor del 10%.
A nivel de países, Vietnam se mantuvo como el principal comprador de productos agroindustriales argentinos con 7,6 millones de toneladas, seguido por China, con 4,3 millones, y Arabia Saudita, con 3,9 millones.
En aceites vegetales, India volvió a liderar ampliamente las compras al absorber más de 2 millones de toneladas, es decir, más de la mitad del aceite vegetal exportado por Argentina durante el primer semestre.
El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario concluye que el desempeño récord de la primera mitad de 2026 estuvo directamente vinculado a una cosecha agrícola de gran magnitud y a una elevada actividad logística en los principales puertos del país, consolidando el papel estratégico del complejo agroexportador argentino en el comercio internacional.