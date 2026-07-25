Récord histórico

Los embarques agroindustriales crecieron 9% en el primer semestre y alcanzaron 52,8 millones de toneladas

Los puertos argentinos despacharon 52,8 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites entre enero y junio de 2026, el mayor volumen registrado para un primer semestre. El crecimiento fue del 9% interanual, impulsado principalmente por las exportaciones de trigo, maíz y girasol, mientras que el Gran Rosario volvió a consolidarse como el principal nodo agroexportador del país.