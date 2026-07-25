Después de más de 30 años

Una historia de perseverancia: el debut de María Cecilia Fittipaldi en la Rural de Palermo

María Cecilia Fittipaldi, docente jubilada y productora de Tapalqué, debutó este año en la Exposición Rural de Palermo con una vaca y su ternero de raza Limousin. Detrás de esa participación hay más de tres décadas de trabajo, una pasión heredada por el campo y el desafío de desarrollar una producción ganadera de ciclo completo.