Estimaciones agrícolas

El SIBER proyectó una reducción del 20% en la superficie arrocera de Entre Ríos

Según el informe semanal del SIBER, la superficie sembrada caería un 20% y la producción se reduciría un 30% en la campaña 2026/27. Los altos costos del riego y el impacto previsto de El Niño condicionan al cultivo.