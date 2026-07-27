En el marco de la Expo Rural de Palermo 2026, el Gobierno de Santa Fe lanzó oficialmente Santa Fe Produce Sustentable (SFPS), un sistema público, gratuito y voluntario que permitirá certificar que los productos agropecuarios provienen de establecimientos rurales libres de deforestación, una condición que comienza a cobrar cada vez mayor relevancia en los mercados internacionales.
Santa Fe apuesta a la trazabilidad ambiental para fortalecer las exportaciones agropecuarias
El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, explicó a CyD Litoral que la herramienta responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y destacó que también servirá para fortalecer la competitividad de la producción santafesina.
La iniciativa surge como respuesta a las nuevas exigencias ambientales impulsadas por la Unión Europea, que estableció mediante el Reglamento EUDR 1115/2023 que determinados productos agropecuarios solo podrán ingresar a ese mercado si acreditan que provienen de predios donde no hubo deforestación desde diciembre de 2020.
"Europa quiere contribuir a la no deforestación global y eso implica nuevos requisitos para los países exportadores. Santa Fe decidió transformarlo en una oportunidad para sus productores", explicó el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Ignacio Mántaras, durante una entrevista a CyD Litoral.
El funcionario remarcó que el desarrollo del programa es el resultado de un trabajo iniciado durante la gestión anterior junto con consultores europeos y el acompañamiento de la Unión Europea, lo que permitió elaborar un diagnóstico sobre la situación ambiental de la provincia.
Según indicó, ese estudio confirmó que Santa Fe cuenta con una sólida política de protección de bosques, incluso anterior a la Ley Nacional de Bosques, y reveló que apenas el 0,4% de las partidas catastrales presenta situaciones que podrían entrar en conflicto con la normativa europea.
"Eso nos ubica en una posición privilegiada respecto de otras provincias y también en comparación con buena parte de América Latina", sostuvo.
Un certificado que suma valor
El programa permitirá que los productores certifiquen que sus establecimientos cumplen con los criterios ambientales exigidos por los compradores internacionales. Inicialmente estará orientado a las cadenas de carnes y cueros, aunque la intención del Gobierno provincial es extenderlo progresivamente a otras producciones como arroz, frutillas, miel y distintos cultivos regionales.
Para Mántaras, el objetivo trasciende el cumplimiento de una norma europea.
"Lo importante es generar información y acreditar atributos de nuestros productos. Cuanto más podamos demostrar cómo producimos, mayores oportunidades tendremos de acceder y consolidarnos en los mercados", afirmó.
El funcionario destacó además que se trata de una herramienta inédita por su carácter público. "La mayoría de estos sistemas son privados y promovidos por las propias cadenas comerciales. Nosotros queremos que los productores santafesinos tengan una alternativa gratuita, transparente y respaldada por información oficial."
Cómo funciona la plataforma
El trámite se realiza íntegramente de manera digital mediante el módulo autogestivo de Ciudadano Santa Fe (CAS).
El productor ingresa con su identidad digital, incorpora el número de RENSPA y las partidas inmobiliarias del establecimiento. La plataforma valida automáticamente la información con Catastro provincial y luego la cruza con los registros oficiales de Deforestación Verificada del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
Si los datos cumplen con los requisitos establecidos, el sistema emite el certificado Santa Fe Produce Sustentable, vinculado tanto al RENSPA como a las partidas declaradas.
Mántaras destacó la sencillez del procedimiento y aseguró que durante la presentación en Palermo la herramienta despertó interés tanto entre autoridades nacionales como representantes de frigoríficos exportadores y organismos internacionales.
"Queremos darle tranquilidad al productor porque es un sistema sencillo, voluntario y gratuito, pensado para facilitar el acceso a estas certificaciones", señaló.
Prepararse para un posible Niño
Durante la entrevista, el secretario también se refirió al escenario climático previsto para la próxima primavera y verano, ante los pronósticos que anticipan un posible desarrollo del fenómeno El Niño.
Explicó que la provincia trabaja desde hace meses en un esquema preventivo coordinado entre distintas áreas del Gobierno para reducir los riesgos productivos e hídricos.
"Santa Fe, por su ubicación y su sistema hídrico, suele ser una de las provincias más expuestas cuando aparecen estos fenómenos. Por eso estamos trabajando con mucha anticipación", indicó.
Entre las medidas mencionó jornadas de capacitación para productores, la elaboración de manuales con recomendaciones específicas para agricultura, ganadería, lechería, apicultura y horticultura, además de nuevas herramientas para agilizar el traslado de hacienda en situaciones de emergencia.
También destacó la implementación del Registro de Oferentes Productivos (ROPECA), que permitirá vincular rápidamente a productores afectados con establecimientos que dispongan de campos, servicios o infraestructura para afrontar contingencias.
Finalmente, Mántaras adelantó que la provincia avanza en un sistema de alerta temprana para unificar la información entre organismos públicos, gobiernos locales y productores. "No buscamos generar alarma, sino conciencia. La clave es llegar preparados, con información compartida y protocolos claros para actuar de manera coordinada cuando sea necesario", concluyó.