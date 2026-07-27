Con una herramienta gratuita

Santa Fe apuesta a la trazabilidad ambiental para fortalecer las exportaciones agropecuarias

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, explicó a CyD Litoral que la herramienta responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea y destacó que también servirá para fortalecer la competitividad de la producción santafesina.