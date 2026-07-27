Este martes, en San Francisco de Córdoba, al ladito de Santa Fe, los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio volverán a encontrarse en el marco de la Región Centro, ocasión en la cual el mandatario entrerriano asumirá la presidencia pro témpore de mandos del cordobés.
Llaryora recibirá a Pullaro y a Frigerio en San Francisco
Entre Ríos asumirá la presidencia pro témpore del organismo. Varios temas en agenda, entre ellos El Niño y acuerdos de trabajo en materia de contratos y proveedores.
La fecha elegida para el encuentro no es casual, coincide con el vigésimo segundo aniversario del relanzamiento de la Región, órgano potenciado en la actual etapa por los tres mandatarios que mantienen a rajatabla los encuentros semestrales y son permanentes las reuniones entre los tres funcionarios designados por cada uno de ellos para hacer la coordinación.
Es más, en este encuentro en San Francisco, se ratificarán una serie de acuerdos alcanzados entre las provincias y que tuvieron como impulsores a la santafesina Claudia Giaccone, al cordobés Juan Carlos Mazzei y al entrerriano Atilio Benedetti que se hizo cargo tras el fallecimiento de su comprovinciano Jorge Chemes.
Al encuentro los gobernadores llegan en medio de negociaciones con el gobierno nacional especialmente en temas electorales como la posible suspensión o eliminación de las PASO a nivel nacional. Los tres gobernadores tienen diálogo con el gobierno nacional. Frigerio lo tuvo desde siempre; Pullaro lo ha mejorado en los últimos meses a partir de la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y Llaryora tiene líneas de comunicación con la Casa Rosada.
La reunión central tendrá por escenario el Superdomo de San Francisco pero también en esa jornada será inaugurada formalmente la sede institucional administrativa del bloque regional en el edificio del ex-Banco de Córdoba, ubicado en el Centro Cívico de Francisco.
"Es una casa que Córdoba pone a disposición de gobernadores, ministros y órganos de la región Centro" le dijo Giaccone a El Litoral.
Más allá del traspaso de la presidencia a Entre Ríos, luego los gobernadores van a plasmar con su firma una serie de acuerdos tejidos entre las tres provincias como el corredor de biomovilidad que vienen trabajando las secretarías de Energías y las empresas eléctricas de las tres provincias. Allí además hay un reclamo conjunto al gobierno nacional para que finalice algunas obras energéticas como gasoductos que permitirán traer el combustibles a las tres provincias.
También las tres provincias avanzaron en unificación de normas para que trabajadores de implementos fitosanitarios y de drones tengan los mismos requisitos en toda la Región; además la complementación en Registros de Personas Jurídicas donde el reconocimiento en un estado subnacional sea válido en los tres mientras avanzan en unificar requisitos para las contrataciones estatales.
En los últimos años, localidades de las tres provincias avanzan en hermanamientos y serán todos validados en el plenario de mandatarios de la Región Centro. Están los casos como Las Tunas/Libertador San Martín; Los Molinos/Los Molinos; María Susana/Capilla del Monte; Laborde/Labordeboy.
En San Francisco, además habrá un acuerdo entre esa municipalidad con Esperanza y Nogoyá, tres zonas emblemáticas en materia lechera.
No será ajeno a la reunión de gobernadores la entrada en vigencia del acuerdo Unión Europea/Mercosur y la implicancia para las empresas de las tres provincias. "Habrá que trabajar mucho en el control de regla paraarancelarias" anticipó Giaccone.
El fenómeno El Niño hará que en San Francisco se defina el encuentro de las áreas de Protección Civil de las tres provincias para eventual colaboración e intercambio de información de los observatorios hidrometeorológicos de las integrantes de la zona.
Tras la reunión de San Francisco, la Región Centro tiene en agenda una serie de reuniones anuales dentro del congreso del maíz y los concursos de mantecas y quesos, ya tradicionales.
La seguridad no estará ausente en San Francisco especialmente cuando las tres provincias trabajan sobre mecanismos de articulación en controles fronterizos e intercambio de inteligencia criminal.
Retenciones
Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos insistirán en reclamar al estado nacional una baja sostenida de retenciones a la producción agrícola, motor de las tres economías. Santa Fe y Entre Ríos tendrán el apoyo de Córdoba a la hora de insistir ante Nación en la participación de las provincias ribereñas en el órgano de control de la concesión de la hidrovía.