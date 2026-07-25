A quince años del debut de la Boleta Única

En 2011, Bonfatti ganaba la gobernación y el justicialismo el control de ambas cámaras

A quince años del debut de la Boleta Única La pérdida de la mayoría automática en la Cámara de Diputados para el Ejecutivo electo fue la primera consecuencia del cambio del sistema de votación. El debate de la reglamentación de esa ley, ahora recobra fuerza cuándo de discute el futuro Código Electoral para adaptarlo a la Constitución reformada el año pasado.