Infraestructura educativa

Pullaro anunció 82 nuevas aulas en Santa Fe y amplía el programa Mil Aulas

La Provincia rubricó 71 convenios con municipios y comunas para ampliar la capacidad edilicia de establecimientos educativos en los 19 departamentos. La inversión beneficiará a miles de estudiantes y docentes y forma parte de un plan que también contempla nuevos edificios escolares, refacciones integrales y más de 13.000 intervenciones de mejora en escuelas santafesinas.