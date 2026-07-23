El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este jueves 71 convenios con municipios y comunas para la construcción de 82 nuevas aulas en escuelas de los 19 departamentos de la provincia, en el marco del programa Mil Aulas. Las obras serán financiadas íntegramente por el Gobierno Provincial y ejecutadas por los gobiernos locales, con el objetivo de ampliar y mejorar la infraestructura escolar.
Pullaro anunció 82 nuevas aulas en Santa Fe y amplía el programa Mil Aulas
La Provincia rubricó 71 convenios con municipios y comunas para ampliar la capacidad edilicia de establecimientos educativos en los 19 departamentos. La inversión beneficiará a miles de estudiantes y docentes y forma parte de un plan que también contempla nuevos edificios escolares, refacciones integrales y más de 13.000 intervenciones de mejora en escuelas santafesinas.
Durante el acto, celebrado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Pullaro sostuvo que la inversión en infraestructura educativa forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema educativo.
“Entendimos que, si pedíamos un esfuerzo importante a la comunidad educativa, teníamos que acompañarlo con una fuerte inversión pública”, afirmó el mandatario.
En ese sentido, repasó las principales líneas de acción que impulsa la Provincia en materia de infraestructura: el Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas (FANI), las refacciones integrales de establecimiento educativos emblemáticos, la construcción de nuevos edificios escolares y el programa Mil Aulas.
El gobernador precisó que, a través del FANI, ya se concretaron 13 mil intervenciones en mas de 2.400 establecimientos educativos de toda la provincia para mejorar sus condiciones edilicias. Además, recordó que se encuentran en marcha 10 refacciones integrales de escuelas emblemáticas y la construcción de 61 nuevos edificios escolares, de los cuales más de la mitad ya fueron finalizados.
Respecto del programa Mil Aulas, Pullaro explicó que nació a partir del contacto directo con las comunidades educativas.
“Recorriendo las escuelas advertimos la enorme demanda de espacios. Con este programa estamos llegando a 730 aulas nuevas, que beneficiarán a cerca de 18 mil estudiantes y permitirán mejorar las condiciones de trabajo y aprendizaje de alrededor de 1.000 docentes”, señaló.
Educación e infraestructura, una política integrada
Pullaro vinculó la inversión en infraestructura con las mejoras registradas en los indicadores educativos de la provincia. En ese sentido, destacó los resultados obtenidos por el Plan Raíz, que permitió una mejora del 23 % en las pruebas de fluidez lectora.
“Este logro pertenece a toda la comunidad educativa. Es el resultado del compromiso de docentes, directivos y equipos escolares de toda la provincia”, afirmó.
Asimismo, remarcó que Santa Fe ascendió siete posiciones en los resultados de las últimas pruebas Aprender respecto de hace dos años.
“Eso demuestra que vamos por el camino correcto. Las decisiones que tomamos junto a la comunidad educativa están dando resultados concretos. Vamos a tener la mejor calidad educativa de la República Argentina”, concluyó.
Un compromiso sostenido
Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, aseguró que la estabilidad del sistema educativo exige sostener políticas públicas de largo plazo.
“Los programas Mil Aulas y de Infraestructura llegaron para quedarse. Los vamos a sostener mientras tengamos la responsabilidad de gobernar. No son una promesa: son una realidad”, expresó.
A su turno, la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, destacó los avances del Plan Raíz y sostuvo que la escuela continúa siendo el espacio central para garantizar mejores aprendizajes.
“La infraestructura forma parte de un plan inédito para Santa Fe. En un contexto de retiro del Gobierno nacional, la decisión del gobernador Pullaro de seguir invirtiendo en educación pública permite mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo en toda la provincia”, afirmó.
Acompañaron la actividad la diputada nacional Gisela Scaglia; el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; senadores de diferentes departamentos; diputados y diputadas provinciales; autoridades municipales y comunales; y directivos y docentes de establecimientos educativos de toda la provincia.