El Gobierno de la provincia de Santa Fe anunció una intervención integral en la Escuela Normal Superior Nº 32 “Gral. José de San Martín”, con una inversión cercana a los $3.000 millones destinada a recuperar el valor histórico y patrimonial del edificio ubicado en la capital provincial.
La histórica Escuela Normal Nº 32 será renovada: detalles de la obra millonaria
María Martín, secretaria General del Ministerio de Educación, explicó los alcances del proyecto en Santa Fe y repasó los avances en el Colegio Nacional, el Comercial, la Escuela Echeverría y otros establecimientos de la capital santafesina.
La obra, que se desarrollará en el marco del Plan Abre Escuela, cuenta con un presupuesto oficial de $2.979.813.629,47 y la apertura de sobres de la licitación pública está prevista para el próximo 19 de agosto.
La secretaria General del Ministerio de Educación de Santa Fe, María Martín, explicó en diálogo con CyD Noticias que el proyecto forma parte de un plan de recuperación de instituciones educativas históricas de la provincia, que ya incluye intervenciones en otros establecimientos como el Colegio Nacional y el Comercial.
Intervención integral
Martín destacó que la obra del Normal Nº 32 surgió luego de un trabajo conjunto con la comunidad educativa y los equipos directivos de la institución. “Después de varios meses de trabajo con todos los equipos directivos, desde inicial hasta superior y por supuesto su rectoría, veníamos trabajando en este programa”, explicó.
La funcionaria señaló que el objetivo es recuperar edificios educativos que tienen un fuerte valor simbólico para la provincia. “El gobernador nos instó a que trabajemos sobre esta idea que es muy virtuosa, que es las intervenciones integrales en las escuelas normales y nacionales que representan tanto para nuestra historia y para el sistema educativo”, indicó.
Los trabajos contemplan la restauración de sectores deteriorados, reparación de cubiertas, fachadas, aulas y galerías, además de la construcción de seis nuevas aulas y un núcleo sanitario. También se prevé la eliminación de espacios agregados con posterioridad que no respetan las características originales del inmueble.
“Vamos a demoler todos aquellos espacios que no son patrimoniales, que se fueron haciendo reparaciones provisorias”, sostuvo. Asimismo, detalló que la intervención abarcará varias instancias. “Va desde los detalles más pequeños en cada una de sus aulas con la pintura, reparación de aberturas, hasta los macros que tienen que ver con la reparación de la cubierta”, señaló.
El inicio previsto de los trabajos
La apertura de sobres está programada para el 19 de agosto y desde el Ministerio de Educación esperan recibir varias propuestas para avanzar con la adjudicación. “Esperamos tener muchas ofertas. Creo que eso es posible porque además es un momento en que la provincia está invirtiendo mucho en obra pública”, sostuvo Martín.
Luego del análisis técnico de las propuestas, el objetivo oficial es comenzar la obra durante septiembre, si se cumplen los plazos administrativos previstos. “Esperamos poder empezar en el mes de septiembre, si todo va bien y haciendo un esfuerzo grande, poder arrancar cuanto antes con la obra”, afirmó.
La intervención también incluirá mejoras en los patios internos, espacios verdes y accesos, además de una recuperación integral de la fachada principal del edificio.
Avances en el Nacional, el Comercial y otras escuelas
Durante la entrevista, Martín también repasó el avance de otras obras educativas en la ciudad de Santa Fe. En el caso del Colegio Nacional, informó que los trabajos ya alcanzaron un importante nivel de ejecución.
“La obra del Nacional viene muy bien, ya tiene un 80% de avance”, indicó. Además, explicó que una de las principales intervenciones se realizó sobre la cubierta del edificio, una zona que presentaba un importante deterioro. También destacó la recuperación del patio interno y la modificación del muro ubicado sobre calle 4 de Enero, donde se incorporará una estructura que permita mayor visibilidad.
Respecto del Colegio Comercial, señaló que la obra está próxima a finalizar y que se incorporó una ampliación para sumar un gimnasio. “Era la que estaba en una peor situación, una situación crítica, algo bastante difícil de entender para una escuela tan importante de la ciudad”, expresó.
Según adelantó, tanto el Nacional como el Comercial podrían estar terminados antes de finalizar el año.
Nuevas obras
Martín también mencionó otras intervenciones que lleva adelante la provincia, entre ellas la construcción del nuevo edificio del Instituto Superior Nº 8 Almirante Brown y la finalización de la Escuela Echeverría.
Sobre el Instituto Nº 8, aseguró que se trata de una obra esperada por la comunidad educativa. “Es una demanda histórica de toda la comunidad educativa y avanza a una velocidad impresionante. Es una obra de mucha calidad”, afirmó.
En cuanto a la Escuela Echeverría, indicó que se encuentra en la etapa final y que permitirá ampliar la oferta educativa en el norte de la ciudad.
Finalmente, remarcó que la provincia lleva adelante intervenciones en cientos de establecimientos educativos. “Más de 350 escuelas intervenidas porque realmente disfrutamos mucho de esa tarea de poder invertir en infraestructura de calidad porque mejora la educación pública, sin duda”, concluyó.