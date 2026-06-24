La celebración por los 120 años de la Escuela Normal Superior N° 32 “General José de San Martín” -una de las instituciones educativas más emblemáticas de la ciudad- tuvo este martes un anuncio largamente esperado por toda la comunidad educativa: recibirá una importante inversión -de $ 2.800 millones- por parte del Gobierno provincial para obras integrales de restauración y puesta en valor del histórico edificio, ubicado en Saavedra 1751, de barrio Sur.
La Escuela Normal de Santa Fe cumplió 120 años y recibió el anuncio de obras integrales
La comunidad educativa celebró un nuevo aniversario con el compromiso oficial de restaurar el histórico edificio, a partir de una importante inversión. Ex docentes y directivos destacaron el legado de la institución.
La noticia -que fue anunciada por las autoridades del Ministerio de Educación- fue recibida con entusiasmo por directivos, docentes, ex autoridades y alumnos que participaron de la celebración. “Es una inversión integral que abarca todas las aulas, desde la fachada, resguardando cada detalle en su lugar original, porque estamos hablando de un edificio que es patrimonio histórico. Todo lo original se mantiene y resguarda", explicó la rectora del Normal, Mariela Cravero, en diálogo con Cable y Diario.
La directora reconoció que la comunidad educativa aguardaba con “ansiedad” el anuncio. “Hoy nos dijeron que en agosto se abriría la licitación”, señaló Cravero, quien destacó que “se necesita invertir para seguir sosteniendo y habitando aulas que sean de calidad, para que la educación también sea de calidad".
"Honrar el legado"
Durante el acto, la rectora repasó la extensa trayectoria de la institución, creada en 1906 como la primera escuela nacional destinada a la formación docente en la ciudad de Santa Fe. “Celebramos nuestro origen y lo hacemos honrando el legado de quienes nos precedieron, pero también reafirmando una identidad y un sentido de pertenencia que nos une", expresó.
Cravero recordó que la escuela inició sus actividades el 23 de junio de 1906 en una casa alquilada sobre calle San Martín, con apenas 45 estudiantes del curso Normal y más de 260 alumnos en la escuela primaria de aplicación.
“Aquella semilla no tardó en crecer. Dos años después fue necesario trasladarse a una nueva sede, en la esquina de San Martín y Juan de Garay. Allí continuó consolidándose un proyecto educativo que ya comenzaba a dejar huella en la comunidad santafesina. Pero la escuela soñaba con una casa propia. Ese anhelo colectivo comenzó a gestarse en 1927 y se hizo realidad en 1936, con la inauguración de este edificio que hoy nos alberga y que constituye parte fundamental de nuestra identidad”, amplió la rectora.
"Su verdadera riqueza siempre ha sido su gente. Durante estos 120 años, miles de estudiantes transitaron sus aulas, miles de docentes entregaron aquí su vocación, miles de familias depositaron su confianza en esta institución", sostuvo.
También reivindicó el rol de la educación pública: "En tiempos donde muchas veces prevalece el individualismo, nuestra escuela sigue apostando al encuentro, al trabajo colectivo y a la construcción de comunidad. Aquí resistimos. Aquí celebramos la educación pública. Aquí seguimos creyendo que educar es un acto de esperanza".
"Una escuela muy grande"
Entre los asistentes estuvieron ex directivos y docentes que dedicaron gran parte de su vida profesional a la institución. Entre ellas, la ex rectora María Nélida Trucco, quien recordó en diálogo con los medios: "Fui profesora durante 30 años en la escuela, después rectora. Empecé como preceptora. Toda una vida dentro de la escuela. Pasamos momentos muy difíciles y momentos hermosos".
La ex directiva evocó especialmente la organización de los festejos del centenario y las profundas transformaciones educativas atravesadas por la institución. “Pasamos por todos los cambios educativos. Era una escuela muy grande, con más de 3.000 alumnos en esa época. No era fácil llevar adelante las modificaciones”, rememoró.
Además, junto a otras ex autoridades, recordó uno de los episodios más difíciles de la historia reciente: la inundación de 2003, cuando el edificio funcionó durante un mes como centro de evacuados. "Fue un momento muy duro, pero la escuela sigue en pie y la institución sigue vigente", señalaron.
Por su parte, María Cristina Drago, ex docente del Normal, destacó la vigencia de la escuela pública. "Esperanza. Eso significa volver y ver que los chicos siguen llenando de alegría las aulas. Nosotros siempre decimos que visiten las escuelas, que escuchen a los estudiantes, que vean el trabajo pedagógico. Nada de lo que se dice sobre la escuela pública termina siendo cierto cuando uno habita una institución educativa", sostuvo.
Participaron del acto el ministro de Educación, José Goity; la secretaria General del ministerio, María Martín; el intendente Juan Pablo Poletti; y el presidente del Concejo, Sergio Basile; además de la comunidad educativa. Hubo entrega de obsequios a la escuela.
Música e identidad
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la recuperación de la Marcha Normalista, símbolo identitario de la institución. La obra, con letra de Hebe Frutos y música del recordado compositor y docente santafesino Virtú Maragno, fue interpretada por los coros de la escuela primaria y del profesorado, acompañados al piano por la profesora Lilia Salsano.
Desde la organización destacaron el trabajo realizado por la familia Maragno para rescatar la partitura y permitir que la comunidad educativa pudiera volver a cantar la marcha en el aniversario.
La música también estuvo presente con la interpretación de "Rosarito Vera, Maestra", la emblemática zamba compuesta por Ariel Ramírez -otro ex alumno ilustre de la institución- junto a Félix Luna, en homenaje a la educadora Rosario Vera Peñaloza.