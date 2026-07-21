El senador departamental Raúl Gramajo encabezó la entrega de aportes correspondientes al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.
Más de $55 millones para obras de infraestructura en cuatro escuelas del departamento 9 de Julio
Cuatro establecimientos educativos del departamento 9 de Julio recibirán un total de $55.410.500 a través del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinado a ejecutar obras de infraestructura que mejorarán las condiciones edilicias y los espacios de enseñanza.
La inversión total asciende a $55.410.500 y beneficiará a cuatro instituciones educativas del departamento 9 de Julio con obras destinadas a mejorar sus instalaciones.
Los fondos forman parte de un trabajo articulado entre los equipos directivos de cada establecimiento, la Delegación Regional I de Educación, el Senado provincial y el Ministerio de Educación, con el objetivo de atender necesidades prioritarias de infraestructura.
Las obras previstas
Los aportes serán destinados a distintos proyectos según las necesidades de cada institución:
EESO N.º 494 de Santa Margarita: recibirá $21.938.500 para la aplicación de poliuretano expandido en la cubierta del polideportivo, una intervención que permitirá mejorar el aislamiento y la conservación del espacio.
CER N.º 463 de San Bernardo: contará con $4.395.000 para la reparación y pintura de las paredes exteriores del edificio escolar.
CER N.º 570 de San Bernardo: accederá a $7.077.000 para ejecutar refacciones edilicias que incluyen la construcción de pozos absorbentes, reparación del techo, arreglos de mampostería y trabajos de pintura.
EESO Orientada N.º 493 de Gato Colorado: recibirá $22.000.000 para la construcción de un tinglado sobre el playón deportivo, una obra que permitirá ampliar las posibilidades de uso del espacio durante todo el año.
Mejoras para las comunidades educativas
Desde el ámbito provincial destacaron que estas inversiones permitirán mejorar las condiciones de funcionamiento de los establecimientos y brindar espacios más seguros y adecuados para estudiantes, docentes y personal educativo.
La ejecución de estas obras busca fortalecer la infraestructura escolar y responder a necesidades concretas de cada comunidad educativa, contribuyendo a generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas en el departamento 9 de Julio.