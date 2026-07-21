Educación

Más de $55 millones para obras de infraestructura en cuatro escuelas del departamento 9 de Julio

Cuatro establecimientos educativos del departamento 9 de Julio recibirán un total de $55.410.500 a través del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinado a ejecutar obras de infraestructura que mejorarán las condiciones edilicias y los espacios de enseñanza.