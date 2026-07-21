Durante el receso escolar de invierno, la provincia de Santa Fe desarrolló una programación integrada por más de 150 actividades culturales y recreativas distribuidas en 30 pueblos y ciudades.
El programa "Vacaciones Copadas" pasó por nueve localidades del norte provincial
Provincia desplegó más de 150 propuestas culturales en 30 localidades de 15 departamentos, que fueron disfrutadas por santafesinos y visitantes.
La propuesta incluyó conciertos, obras de teatro, funciones de cine, talleres, muestras, espectáculos circenses y actividades al aire libre, pensadas para públicos de todas las edades y con acceso gratuito en la mayoría de los casos.
De acuerdo con datos del Observatorio Turístico Provincial, más de 430.000 personas participaron de la agenda, entre residentes y visitantes provenientes de otras provincias.
Las estimaciones oficiales indican además que la actividad turística generó un movimiento económico cercano a 25.700 millones de pesos, impulsado por el alojamiento, la gastronomía, el transporte y otros servicios vinculados al sector.
En total, se registró la llegada de 151.200 visitantes, de los cuales 48.900 fueron turistas que permanecieron en promedio 2,7 noches durante el fin de semana largo y 1,6 noches en el resto del receso. A ellos se sumaron 102.300 excursionistas, que realizaron visitas de un día desde distintos puntos de Santa Fe y provincias vecinas.
Rosario y Santa Fe, con una intensa programación
En Rosario, las actividades se concentraron en distintos espacios culturales. La Casa Arijón ofreció propuestas como El jardín que nos habita, Patios de juegos y El refugio del color, mientras que El Cairo Cine Público presentó un ciclo de doce funciones gratuitas para toda la familia.
El Museo del Deporte Santafesino desarrolló jornadas de juego, dibujo y actividades artísticas, y la Plataforma Lavardén se transformó en La Fábrica de las cosas imaginarias, con experiencias vinculadas a la fotografía, la producción audiovisual y espectáculos en diferentes salas.
En la ciudad de Santa Fe, la programación también fue amplia. Los Aleros Coronel Dorrego y Las Flores organizaron actividades recreativas al aire libre; la Casa de la Cultura abrió sus jardines y salas para recorridos patrimoniales.
El Molino Fábrica Cultural realizó talleres creativos; La Esquina Encendida propuso espacios de lectura, tejido y juegos; La Redonda sumó experiencias sonoras y un estudio de streaming; mientras que el Museo de Ciencias Naturales Florentino Ameghino invitó a recorrer su "Loco Laboratorio".
Actividades en todo el territorio provincial
La programación también llegó a numerosas localidades del interior, con una agenda descentralizada que incluyó propuestas teatrales en Avellaneda, Las Toscas, Reconquista, San Guillermo, San José del Rincón, San Justo, Tostado, Vera, Villa Gobernador Gálvez y Villa Ocampo.
El Cinemóvil realizó funciones en Berna, Carlos Pellegrini, Coronel Arnold, Ingeniero Chanourdié, Labordeboy, La Sarita, La Vanguardia, Lanteri, Piamonte, Piñero, San Cristóbal y San Javier.
Además, el espectáculo circense itinerante "Vuelos Imaginarios" se presentó en Bigand y Ricardone, mientras que la obra "Pintando a Berni" llegó a Casilda, El Trébol y Venado Tuerto.
La agenda se completó con una visita nocturna al Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en Cayastá, que ofreció una experiencia diferente para recorrer uno de los sitios históricos más representativos de la provincia.
Con propuestas distribuidas en distintos puntos del territorio, las vacaciones de invierno combinaron actividades culturales, recreativas y turísticas, convocando a miles de personas y generando movimiento en las economías locales.