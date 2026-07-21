El senador provincial Felipe Michlig y el secretario General de la Gobernación de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, desarrollaron una intensa agenda de actividades en la ciudad de San Cristóbal, recorriendo obras de infraestructura, supervisando importantes obras viales y visitando el operativo del programa Santa Fe Acá.
Michlig desarrolló una intensa agenda de trabajo en San Cristóbal y la región
Junto a Juan Cándido recorrieron obras provinciales, supervisaron el avance de la construcción de los puentes de la RP N° 4 y presenciaron la marcha del operativo Santa Fe Acá junto al Tren de Capital Humano.
Comenzó a funcionar con la llegada del Tren de Capital Humano, emplazado sobre las vías del Ferrocarril Belgrano, para brindar numerosos servicios de salud, sociales y culturales.
El senador Felipe Michlig agradeció la presencia de “nuestro querido Cacu Cándido, y al gobierno Provincial que conduce Maximiliano Pullaro, que posibilita a partir de fuertes decisiones políticas, plenamente federales, que el interior productivo pueda desarrollarse con obras gigantes que reclamamos desde hace mucho tiempo y acceder a este tipo de servicios con programas inclusivos y de gran valor social como es Santa Fe Acá”.
Recorrida por el Racing Lawn Tennis Club
En primer término, las autoridades visitaron el Racing Lawn Tennis Club, donde fueron recibidas por el presidente de la institución, Abel Tevez; el tesorero, Jorge Driussi; e integrantes de la comisión directiva, entre ellos José Linares y Julián Mellano.
Durante la recorrida observaron el playón deportivo construido con aportes del programa Alentar, además de la nueva iluminación del estadio de básquet «Amancio Fuentes», una mejora que fortalece la infraestructura deportiva de la institución.
También participaron de la actividad el delegado regional de Educación, Maximiliano Rodríguez; los concejales Pablo Bonacina y Horacio Rigo; el director de Deportes Zona Norte, Brian Mackiewicz; la referente territorial del Ministerio de Cultura, Carolina Corona y la referente territorial de Salud, Carina Dutto.
Avanza la obra de los puentes sobre la RP N° 4
Posteriormente, Michlig y Cándido, junto al subadministrador general de Vialidad Provincial, Sergio Cardozo, y el director provincial de Vialidad, Carlos Cattaneo, recorrieron el avance de la obra de ensanchamiento y construcción de nuevos accesos en los tres puentes estratégicos sobre la Ruta Provincial N° 4, a la altura del arroyo San Antonio y los puentes Capivara I y II.
Durante la visita se informó que la obra avanza de acuerdo con el cronograma previsto y que el pasado viernes concluyó el hormigonado del tablero del puente sobre el arroyo San Antonio. Actualmente ya puede apreciarse una imponente losa de aproximadamente 13 metros de ancho por 105 metros de largo, apoyada sobre 26 pilotes ya ejecutados, lo que refleja la magnitud de la intervención.
El nuevo puente contará con un ancho total de 13,70 metros, banquinas, cordones peatonales en ambos laterales e iluminación LED. Estas mejoras también se ejecutan en los puentes Capivara I y Capivara II, conformando una intervención integral destinada a optimizar la seguridad vial y la transitabilidad sobre uno de los corredores más importantes del departamento San Cristóbal.
Visita al operativo Santa Fe Acá
Como última actividad, el senador Felipe Michlig y el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, junto al director del programa Santa Fe Acá, Lucas Linch, recorrieron el operativo que comenzó a funcionar en la ciudad con la llegada del Tren de Capital Humano, emplazado sobre las vías del Ferrocarril Belgrano.
Durante la visita dialogaron con los equipos de trabajo y con los vecinos que accedían a las distintas prestaciones gratuitas que brinda el operativo, entre ellas la confección de lentes recetados para niñas y niños de 6 a 17 años, atención odontológica, consultas fonoaudiológicas, vacunación, testeos sanitarios y trámites de RENAPER y ANSES. Además, el tren cuenta con un vagón cultural de la Biblioteca Nacional y un espacio de cine para toda la familia.
Juan Cruz Cándido destacó que “esta iniciativa fuertemente impulsada por nuestro Gobernador Maxi Pullaro, permite acercar servicios esenciales a la comunidad mediante un trabajo articulado entre distintos organismos, facilitando el acceso de los vecinos a prestaciones de salud, documentación, cultura y acompañamiento social”.
Durante la recorrida, el senador Felipe Michlig agradeció especialmente al Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Cristóbal por el gesto solidario de servir chocolatada a los vecinos que participaron del operativo. «Es un orgullo contar con su permanente compromiso y vocación de servicio. Son un ejemplo de solidaridad y de entrega para toda la comunidad.