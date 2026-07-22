Cinco establecimientos educativos de la ciudad de San Justo serán beneficiados con la construcción de nuevas aulas, en el marco del programa provincial Mil Aulas, impulsado por el Gobierno de Santa Fe para fortalecer la infraestructura escolar.
Borla confirmó nuevas obras educativas: cinco aulas más para escuelas de San Justo
El senador provincial Rodrigo Borla confirmó que el próximo jueves se firmarán los convenios para la construcción de cinco nuevas aulas en establecimientos educativos de la ciudad de San Justo. Las obras forman parte del programa provincial Mil Aulas y elevarán a 30 los nuevos espacios educativos ejecutados o en ejecución en el departamento durante la actual gestión.
La novedad fue confirmada por el senador provincial Rodrigo Borla, quien adelantó que la firma de los convenios se realizará el próximo jueves en la Casa de Gobierno, en un acto que será encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Las nuevas obras buscan dar respuesta a las necesidades de espacio que presentan distintas instituciones educativas y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
Cinco establecimientos serán beneficiados
Según informó Borla, las nuevas aulas se construirán en la Escuela Agrotécnica N.º 336 "Mario C. Videla", la Escuela Especial N.º 2037, la Escuela N.º 6415 "Narciso Laprida", la Escuela N.º 6185 "República Argentina" y el Jardín de Infantes N.º 94 "Profesor Juan Mantovani", todos ubicados en la ciudad de San Justo.
En el caso de la Escuela Especial N.º 2037, la ampliación permitirá mejorar la disponibilidad de espacios, ya que actualmente parte de sus instalaciones son utilizadas por alumnos de la Escuela de Comercio.
La incorporación de estas nuevas aulas apunta a brindar mejores condiciones edilicias tanto para estudiantes como para docentes, acompañando el crecimiento de la matrícula y las necesidades de cada comunidad educativa.
Treinta aulas para el departamento
El senador destacó que estas nuevas obras representan un paso más dentro del plan de inversión educativa que lleva adelante la Provincia.
"La educación construye presente y futuro y por eso compartimos y apoyamos fuertemente esta política de inversión del Gobierno provincial en materia educativa", expresó.
Borla también resaltó el trabajo conjunto realizado con los equipos directivos de las instituciones para gestionar las obras y recordó que, meses atrás, la cantidad de aulas construidas y proyectadas en el departamento equivalía a la creación de una nueva escuela.
"Hoy podemos decir que superamos esa cifra, porque con estas cinco nuevas aulas llegaremos a 30 espacios construidos o en ejecución durante la gestión del gobernador Pullaro, dentro del programa Mil Aulas", afirmó.
Inversión en infraestructura educativa
El programa Mil Aulas constituye una de las principales políticas de infraestructura escolar impulsadas por el Gobierno de Santa Fe y tiene como objetivo ampliar la capacidad edilicia de los establecimientos educativos en toda la provincia.
Con estas nuevas intervenciones, el departamento San Justo continuará incrementando su infraestructura escolar, en una estrategia que busca acompañar la demanda educativa, generar mejores condiciones de enseñanza y garantizar espacios adecuados para el aprendizaje.
La firma de los convenios prevista para el jueves marcará el inicio formal de un nuevo conjunto de obras que beneficiará a cientos de estudiantes y docentes de la ciudad de San Justo.