A través del programa Mil Aulas

Borla confirmó nuevas obras educativas: cinco aulas más para escuelas de San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla confirmó que el próximo jueves se firmarán los convenios para la construcción de cinco nuevas aulas en establecimientos educativos de la ciudad de San Justo. Las obras forman parte del programa provincial Mil Aulas y elevarán a 30 los nuevos espacios educativos ejecutados o en ejecución en el departamento durante la actual gestión.