Bajos Submeridionales

Solicitan un estudio sobre los efectos de El Niño en el departamento Vera

Ante los pronósticos que anticipan el regreso del fenómeno climático El Niño a partir de septiembre, el senador provincial Osvaldo Sosa solicitó un análisis técnico sobre los posibles efectos en los Bajos Submeridionales. El estudio advierte sobre la vulnerabilidad de la región, los cambios en el uso del suelo y la necesidad de fortalecer la planificación y los protocolos de emergencia.