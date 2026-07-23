Sergio Basile, hoy presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, asumió la presidencia del comité La Capital de la Unión Cívica Radical en el transcurso de un colmado plenario de dirigentes al que se sumaron el presidente nacional del partido, el venadense, Leonel Chiarella, y el titular provincial, Felipe Michlig.
Basile asumió en UCR La Capital e instó a abrir puertas a la participación
Se integró la mesa de conducción con dirigentes de las diferentes corrientes internas. Leonel Chiarella y Felipe Michlig se sumaron al plenario capitalino.
"Tenemos que ser protagonistas de este momento político en la provincia" desafió a los dirigentes presentes, muchos de ellos funcionarios del gobierno provincial y de administraciones del departamento así como legisladores provinciales, intendentes y los hoy todavía presidentes comunales.
En un clásico de la vida interna del radicalismo, hasta último momento hubo negociaciones entre líneas internas para dejar integrada la mesa partidaria con la participación de todos. El departamental La Capital estuvo a punto de ir a internas de delegados al comité provincial y debió interceder Michlig para que buscaran un acuerdo entre los sectores internos que terminó de plasmarse en la mesa partidaria.
"Fue un lindo día porque estábamos todos los espacios integrados" marcó Basile a El Litoral.
Además de los tres titulares partidarios, en la primera fila se ubicaron Leandro González, titular del Ente Portuario; la vocera, Virginia Coudannes; el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni; el diputado José Corral y el secretario de Cultura, Sebastián Cáceres.
"Tenemos que ser protagonistas de este momento político. La diversidad de todos los espacios nos enriquece un montón porque resignifica el laburo colectivo" marcó Basile. Instó "a pensar en nosotros. Cuando Unidos está bien y consolidado y el partido también lo está haciendo, damos muestras claras de una gran gestión en la provincia, en los municipios". No dejó de señalar la necesidad de acompañar a los gobiernos "como columna vertebral".
"Te deseo muchos éxitos en esta nueva etapa al frente del Comité Departamental La Capital. Sé que, junto a todo el equipo que te acompaña, van a hacer un gran trabajo. Contás con todo el apoyo de la UCR nacional" señaló Chiarella. Antes, Michlig también instó a trabajar en unidad y colaborar con cada uno de los gobiernos locales.
"Creo que es el momento de abrir puertas, de abrir los comités, de convocar a la juventud, a los profesionales y sobre todo a los vecinos" señaló Basile. Marcó asignaturas pendientes en el departamento La Capital y pidió a los dirigentes proyectar mejoras para el futuro. "Hay que tener ese inconformismo constructivo para darle valor a esa esencia que tiene el radicalismo".
Definió que los presentes "somos radicales alfonsinistas; de la democracia más humana, que también eso se traduce con el gobierno de Maxi (por Pullaro), que es nuestro norte, nuestra principal demostración de coraje, de gestión y que estando en el territorio y con un partido fuerte se puede transformar Santa Fe".
Señaló que el gobierno provincial "está resolviendo problemas importantes como el de la seguridad, estás generando cambios en la educación, consolidando la salud pública y sobre todo priorizando la obra pública en momentos redifíciles" instando a la militancia a trabajar para consolidar y para mostrar esos cambios al resto de la sociedad.
Ya sobre el final, Basile afirmó que el objetivo es tener un partido "que conduzca, que pelee los lugares y que por sobre todas las cosas pueda militar y ganar todos los rincones del departamento La Capital". Después ya fue el turno de las fotos y de compartir empanadas.
Mesa
A Basile como presidente del comité departamental La Capital lo acompañarán Fernando Trossero (vicepresidente primero), Florencia Pinatti (vice segunda) y Emiliano Kopl (vice tercera).
Germán Gómez es el nuevo secretario general; Sebastián Cáceres (Acción Política); Daniela Qüesta (Igualdad y Desarrollo Humano); Federico Miranda (Comunicación); Rodolfo del Fabro (Salud y Ambiente); Clara Cardozo (Educación y Cultura); Dana Costa (Políticas para la Juventud); Sebastián Espinoza (Asuntos Legislativos); Andrés Soperez (Articulación Metropolitana) y Claudia Méndez (foro de mujeres radicales).