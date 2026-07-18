En un comunicado oficial

La UCR rechazó los cambios a la ley de Tierras que impulsa el Gobierno

El documento está firmado por el titular del partido, Leonel Chiarella, y sostiene que la reforma atenta contra la soberanía. El tratamiento del proyecto quedó para agosto y el radicalismo tiene la llave para su aprobación, pero la mayoría de los senadores no se pronunció.