Nueva postergación

Senado: el oficialismo no logró los votos y aplazó el debate de la Ley de Tierras

Por cuarta vez consecutiva, La Libertad Avanza debió retirar del temario el proyecto que busca eliminar las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. La jefa de la bancada, Patricia Bullrich, pidió postergar la discusión hasta el 6 de agosto ante la falta de consenso con sus aliados. En la misma jornada, se aprobaron 29 pliegos judiciales.