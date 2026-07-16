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Senado: el oficialismo no logró los votos y aplazó el debate de la Ley de Tierras

Por cuarta vez consecutiva, La Libertad Avanza debió retirar del temario el proyecto que busca eliminar las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros. La jefa de la bancada, Patricia Bullrich, pidió postergar la discusión hasta el 6 de agosto ante la falta de consenso con sus aliados. En la misma jornada, se aprobaron 29 pliegos judiciales.

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La Libertad Avanza volvió a postergar por cuarta vez en el Senado el debate del proyecto de Propiedad Privada, ya que no tenia los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de Agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma de la ley de tierras, que establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas 1000 héctareas.

senadoEl oficialismo no logró los votos y aplazó el debate de la Ley de Tierras.

Desde el mediodía ya circulaban versiones que el debate se iba a postergar hasta el 6 de Agosto, debido a que el oficialismo no lográ reunir los votos para aprobar los artículos que permiten a los empresarios extranjeros comprar tierras rurales.

Bullrich propuso pasar a cuarto intermedio hasta agosto el debate de propiedad privada, luego de aprobar los ascensos en la Cancilleria y 29 pliegos a la justicia y un proyecto sobre la provincia de Tucumán.

Mirá tambiénLa inviolabilidad de la propiedad privada anticipa chispazos en el Senado nacional

En cambio, el oficialismo logró aprobar 29 pliegos judiciales, entre los cuales se encuentra la prórroga del pliego de Victor Pesino, ya que si no se votaba había de no poder continuar en el cargo ya que cumple 75 años el próximo 27 de julio.

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