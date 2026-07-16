Con el quorum justo, el oficialismo logró habilitar la sesión del Senado de la Nación a fin de debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Senado: se cayó el tratamiento del proyecto de Ley de Propiedad Privada
El oficialismo quiere debatir la iniciativa que elimina las restricciones a los empresarios extranjeros para comprar tierras y el pliego del juez Víctor Pesino.
La incertidumbre sobre el quorum surgió en la noche del miércoles cuando se supo que, al menos tres radicales, no concurrirían este jueves a la Cámara alta ni un legislador de Provincias Unidas como así tampoco dos senadores santacruceños, que rechazan aspectos centrales del proyecto.
Tampoco quería que se realizara la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel que mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto.
Algunos de los cambios
El proyecto de propiedad privada que buscará sancionar el oficialismo este jueves en el Senado eliminará las restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras rurales, pero establecerá que en el caso de zonas de frontera deberán tener el doble aval de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
Esta iniciativa, cuyo debate se viene postergando por falta de acuerdo político entre oficialistas y dialoguistas, será el principal tema que la bancada de la Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, quiere sancionar en la sesión convocada para el jueves al mediodía, donde también busca votar a favor de una treintena de pliegos judiciales.
El proyecto se iba a discutir el pasado 3 de junio, pero se decidió postergarlo porque había diferencias sobre el artículo referido a la eliminación de los topes para que los empresarios compren tierras rurales, y luego se había incluido en la sesión del 25 de junio, pero esa deliberación se cayó por falta de quórum.
El proyecto denominado "inviolabilidad de la propiedad privada" fue diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y contempla cambios para la venta de tierras a extranjeros, en materia de expropiaciones, desalojos de viviendas y terrenos y manejo del fuego.
Esa iniciativa sufrió cambios sustanciales en casi todos los capítulos e incluso se derogó el referido a la ley de barrios populares, ya que si se mantenía como quería el Gobierno se podía desatar una ola de desalojos, y fue duramente criticado por la Iglesia.
El intercambio trascendido
Un fuerte cruce protagonizaron esta noche la vicepresidenta Victoria Villarruel y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, en torno al debate por el proyecto de propiedad privada, luego del triunfo de la Selección ante Inglaterra, que le dio el pase a la final del Mundial.
Villarruel, eufórica por el triunfo, trató de suspender la sesión prevista para este jueves, pero se encontró con la férrea oposición de Bullrich, y allí se inició una discusión a través de WhatsApp.
Según consignó el diario La Nación, la vicepresidenta señaló: "Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial", a lo que Bullrich respondió: "Para festejarlo".
Sin embargo, Villarruel redobló la apuesta y le espetó: "Para vender el país", y añadió: "Nadie quiere festejar en el Senado" y propuso que cada legislador celebre en su provincia, y no "votando una ley que es indignante", habida cuenta de que la iniciativa elimina restricciones para que los extranjeros compren tierras en el país.
Pero Bullrich no se quedó atrás y retrucó: "Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío". A lo que Villarruel señaló: "Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada".
"Ustedes nos quieren rifar, no seas hipócrita. Igual, no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina", añadió Villarruel.
En el final del intercambio, Bullrich subrayó: "Si no te gusta, renunciá". Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís", y Villarruel contestó: "A mí también me votaron y no te votaron a vos, así que agua y ajo".
"A mí me votaron 6.600.000 y después el 51 por ciento de la Ciudad", subrayó la ex ministra de Seguridad, pero la réplica de la vicepresidenta fue contundente: "Andá a chuparle las medias a Karina".