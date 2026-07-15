Mostrarse en actividad y acción permanente es una decisión que se ha tomado en la Casa Rosada tras la salida de Manuel Adorni. Los hermanos Milei han entrado en una vorágine de encuentros con empresarios, legisladores violetas, mesas políticas, actos, visitas y reuniones de Gabinete constantes. Agendas que el nuevo equipo de comunicación oficial hace circular intensamente bajo el criterio de exhibir gestión a toda hora y en todo momento.
El Gobierno nacional se muestra activo y apura la aprobación de proyectos con foco en la reforma política
La Libertad Avanza tiene como principal objetivo conseguir otro mandato para Javier Milei. El retraso que produjo el sostener a Adorni en el Gobierno ahora se intenta contrarrestar apurando al Congreso y abriendo el grifo financiero a las provincias
Los 950 días de mandato del líder libertario lo mostraron con poca presencia en la sede del Poder Ejecutivo Nacional y muchas de esas jornadas en la Residencia de Olivos o en viajes al exterior. Su hermana, la secretaria General de la Presidencia, es la encargada de estar casi toda la semana en Balcarce 50 al comando del timón de la administración general del Gobierno.
A ese mecanismo se ha sumado Diego Santilli, en quien se ha depositado la responsabilidad de mejorar el vínculo con los gobernadores premiándolo con el manejo de áreas que antes tenía a cargo el asesor Santiago Caputo. Entre ellas, aparecen el Ente Nacional de Comunicación (ENaCom) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP). A su hombre de confianza y vicejefe, Gustavo Coria, le otorgarán el manejo de la firma estatal de telecomunicaciones ARSAT y el Correo Argentino.
Estrategia política, de comunicación y electoral
Bajo estas circunstancias, Javier Milei recibió el lunes a autoridades de la farmacéutica Bayer y por la tarde encabezó otro cónclave con diputados y senadores de su fuerza. Fue la primera vez que desde que llegó al sillón de Rivadavia, permaneció más de 10 hs en el histórico edificio gubernamental.
En este escenario en que los tiempos apremian y la aprobación de proyectos y acuerdos electorales es fundamental antes de que empiece el 2027, ‘El Jefe’, como la bautizó su hermano, apura la estrategia en la CABA y en la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios nacionales. En ese contexto se verá el jueves con sus legisladores porteños que son capitaneados por la ex camporista Pilar Ramírez. También habrá un evento similar con sus pares bonaerenses, quienes están bajo la égida del titular de LLA en la PBA, nos referimos al diputado nacional Sebastián Pareja, que trabaja codo a codo con los primos Menem.
“Nuestros candidatos serán definidos por el partido y por el Presidente”, pregonan desde el ala sur del edificio rosado, donde Las Fuerzas del Cielo esperan ser tomadas en cuenta a la hora del armado de listas, que parece lejano, pero ya se empezó a cocinar en la mesa chica libertaria y la de sus aliados, con los que el ‘karinismo’ les han cortado toda relación. Algo que no termina de cicatrizar entre los fieles seguidores del máximo asesor presidencial.
El factor económico es clave de cara al 2027
En el Palacio de Hacienda volvieron a celebrar que, según los datos del INDEC, el Índice de Precios al Consumidor haya vuelto a desacelerarse. El 1,9 por ciento de junio (con el 33,5% en 12 meses y 16,8% en lo que va del año) llevó calma a las huestes de Luis Caputo.
Frente a la consulta de El Litoral, con respecto a si este puede ser un piso inflacionario debido a la inalterable suba de tarifas y transporte, uno de los referentes del equipo económico sostuvo que, “no hay un ancla que por la quita de subsidios fije ese límite a la ralentización del IPC, porque los clásicos remarcadores de precios no tienen margen para seguir aumentando. Ya lo dijo Javier (Milei) y ‘Toto’: los que aumenten productos que se miden en el contexto de la inflación núcleo, van a perder plata porque no van a vender nada”, argumentó, para añadir que la otra clave para que esa tendencia se mantenga es “la eliminación de la emisión de moneda y el sostenimiento del equilibrio fiscal, además de la recuperación de la demanda de dinero y el control del mercado de cambio”, concluyó.
Pese a que con estos guarismos una familia tipo (matrimonio con dos hijos) necesite 1.531. 473 pesos para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser considerada pobre, en Hipólito Yrigoyen 250 esperan la visita que el lunes 27 de julio les hará la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que además se entrevistará con el mandatario argentino -y si no hay cambios en su agenda- dará una charla en el ex CCK y hará una visita al yacimiento de gas no convencional de Vaca Muerta en Neuquén.
La urgencia por aprobar proyectos oficiales
Otra de las determinaciones que han tomado los denominados ‘karinistas’ es la de apropiarse del manejo exclusivo de los asuntos parlamentarios. Una situación que no gustó nada a la jefa de bloque de los violetas en el Senado, Patricia Bullrich, que de cualquier manera surfea las diferencias que marca en el seno.
En ese marco, impulsaron que este jueves a las 12 del mediodía -esperando tener el número mágico de los 37 para alcanzar el quórum- haya una sesión especial en la Cámara alta con el objetivo de promover la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa del Ministerio de Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Dicho proyecto se negocia a contrarreloj con los bloques acuerdistas y los mandatarios provinciales cercanos al mileísmo. Otra de las normativas que quedó pendiente debido al ‘Caso Adorni’ es la de la Modificación del Régimen de Zona Fría, otro tema que genera conflicto con provincias a las que se les quitaría subsidios a zonas residenciales como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires para mantenerlo únicamente en regiones donde haya bajas temperaturas extremas.
La premisa de Economía sigue siendo la Inocencia Fiscal que pretende reestructurar incentivos tributarios para reintroducir capitales al circuito formal de Pequeñas y Medianas Empresas e inmuebles, entre otros. La última reforma en la que han puesto el ojo Milei, Caputo y el mandamás del Banco Central, Santiago Bausili, es la Modificación de la Carta Orgánica del BCRA que buscaría prohibir por ley el financiamiento al Tesoro emitiendo moneda. Asimismo, queda pendiente de media sanción en el Senado el Súper RIGI, al igual que la Ley Hojarasca.
De cualquier manera, hoy por hoy, la madre de todas las batallas para los hermanos que quieren otros cuatro años en el poder, es la Reforma Política, mediante la cual se eliminarían la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se regularía el financiamiento a los partidos -exigiéndoles mayores requisitos- y se incorporaría en la Boleta Única de Papel con el propósito de que se incorpore la opción de votar lista completa en la BUT.
Todos proyectos, que, aunque se niegue públicamente, requieren que la Nación abra el grifo de flujos a los Estados provinciales mediante adelantos de la Coparticipación Federal, obras, ATN y fondos discrecionales que les permitan a los caciques territoriales cubrir los pasivos que la baja en la recaudación les está infringiendo. Un dilema que se potenciará en lo que resta del 2026 y los últimos 12 meses de La Libertad Avanza al frente del PEN.