Casa Rosada

El Gobierno nacional se muestra activo y apura la aprobación de proyectos con foco en la reforma política

La Libertad Avanza tiene como principal objetivo conseguir otro mandato para Javier Milei. El retraso que produjo el sostener a Adorni en el Gobierno ahora se intenta contrarrestar apurando al Congreso y abriendo el grifo financiero a las provincias