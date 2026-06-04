En un colmado salón de actos Raúl Alfonsín, Carlos Suárez fue electo presidente de la convención provincial de la Unión Cívica Radical para los próximos dos años, etapa en que uno de los desafíos será la renovación de la carta orgánica partidaria para adaptarla a la nueva Constitución santafesina así como a leyes como la de paridad que alcanza no solo a cargos legislativos, sino también a partidos políticos, instituciones y gremios.
Suárez con el mandato de renovar la carta orgánica del radicalismo
El dirigente capitalino será acompañado en la gestión por una mesa integrada por NEO y Mar las dos principales líneas internas de la UCR. Michlig y otros dirigentes partidarios participaron de la constitución de la nueva convención.
Suárez será acompañado en esta segunda etapa como presidente de la convención con una mesa donde se sumaron cinco dirigentes del NEO y tres del MAR, buscando además equilibrio territorial y de género.
Un afónico presidente del comité provincial, Felipe Michlig, estuvo presente en la asunción de los 60 integrantes de la convención así como dirigentes con roles en el gabinete de Maximiliano Pullaro así como legisladores.
- Suárez, ¿qué significa este desafío?
- Es un desafío distinto al que nos encontró los dos primeros años que acabamos de terminar. Desde la institucionalidad partidaria tuvimos que acompañar uno de los procesos más importantes que, sin duda alguna, tuvo nuestra provincia en los últimos 60 años, que fue la reforma de la Constitución.
Tal vez el vecino común lo ignore, pero durante el proceso de reforma de la Constitución, desde el punto de vista partidario se requirieron una serie de autorizaciones constantes a lo largo del proceso que conforme lo establece nuestra carta orgánica, lo tenía que hacer la convención. Todos los convencionales, por supuesto y como no podía ser de otra manera, estuvieron a la altura de la circunstancia acompañando esos procesos. Particularmente y entiendo que para todos los que fuimos parte de esto, fue muy importante porque lo que no ocurría hace 60 años se produjo. Se unión la voluntad política necesaria para hacer la reforma. La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro hizo posible generar los acuerdos primero y, después, en definitiva el proceso que termina en esta nueva Constitución mucho más moderna para nuestra provincia. Nosotros fuimos una partecita de eso.
- El presidente del comité provincial (Michlig) presentó una nota ante la convención postulando la reforma de la carta orgánica del partido. ¿Lo van a tomar, qué van a realizar?
- Parte de lo votado tiene que ver con declarar la necesidad de la reforma de la carta orgánica, ahora vamos a establecer un cronograma electoral para la elección de los convencionales estatutarios conforme lo prevé nuestra carta orgánica. También se acordó un cronograma de visitas territoriales para poder garantizar el esquema de discusión amplio dentro del partido de esta futura carta orgánica.
Nuestra carta orgánica no se modifica hace más de 30 años, por lo menos no de manera integral. En estos 30 años han acontecido no solamente cambios tecnológicos, sino también cambios desde el punto de vista legislativo que tienen que que ver con la paridad, que tiene que ver con la edad en la que nuestros jóvenes votan y la edad que tenemos prevista para que sean afiliados donde hay, obviamente, incoherencias que tenemos que corregir, cambios tecnológicos.
El cambio y la readecuación de nuestra carta orgánica a la nueva Constitución provincial requiere que la carta recepte aquellas modificaciones que se han hecho en el marco institucional.
- La reforma conlleva una elección de estatuyentes partidarios
- Exactamente, se requiere la elección de una convención estatutaria para que aboque al tratamiento específico de la carta orgánica con 60 integrantes, la misma cantidad que tenemos en la convención.
- ¿La intención es hacer el proceso en lo que resta del año?
- Sí, la idea es hacerlo este año, de hecho el cronograma así lo prevé. Vamos a trabajar para que como lo hicimos en la renovación de autoridades partidarias, de la convención, de delegados al comité nacional, lo haremos en el marco de charlas y de acuerdos. Estimo que terminará primando el acuerdo.
Intentaremos que haya un trabajo intenso de los convencionales para definir la nueva carta orgánica, una carta de un partido que hoy es gobierno en Santa Fe, de allí la importancia de la etapa que vamos a poner en marcha.
Tener nuestra institucionalidad adecuada y readecuada a los que son las necesidades del momento, es un desafío central para un buen funcionamiento de un partido que tiene, ni más ni menos, que la responsabilidad de acompañar y respaldar la gestión del actual gobernador.
- La convención además es la que termina avalando el sistema de alianzas o frentes electorales y elaborando la plataforma electoral...
- Es así, nosotros como cuerpo terminamos sancionando tanto la incorporación a las alianzas electorales como las plataformas electorales de esas alianzas y el año 2027 es un año electoral.