Alentado por Sturzenegger

Qué dice el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada” que tratará el Senado

La iniciativa del Ejecutivo obtuvo dictamen de comisión y llegaría al recinto en un par de semanas. Propone reformas sobre expropiaciones, desalojos, tierras rurales, manejo del fuego y registros inmobiliarios, para “atraer inversiones”. Los cambios que se hicieron para evitar el rechazo.