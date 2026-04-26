Federico Sturzenegger se refirió este domingo a la situación en el Servicio Meteorológico Nacional. A través de un posteo en su cuenta de la red social X, explicó que forma parte de un plan de desregulación y optimización del organismo estatal.
Sturzenegger defendió la desregulación en el Servicio Meteorológico Nacional
El gobierno confirmó despidos en el organismo climático como parte de una optimización de recursos del Estado. El ministro justificó la necesidad de una modernización, atribuyendo una paralización de mejoras a lo largo de los años.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado dijo que "los millones de dólares anuales que requieren esos sueldos es dinero que pagan otras familias", y justificó los despidos como una necesidad de modernización del Servicio Meteorológico para mejorar su productividad.
Sturzenegger reconoció la preocupación por el destino del personal que quede fuera del organismo, afirmó que la paralización de mejoras afectó la productividad y sostuvo que la desregulación y las mejoras son caminos para recuperar la capacidad del servicio.
La historia de Sturzenegger
Sturzenegger justificó la medida en un mensaje en X y preguntó si el Gobierno y el ejército no deberían impulsar la modernización, respondiendo que "sin duda", al defender la desregulación como herramienta.
En su exposición, a la que tituló "La increíble historia del SMN", el ministro vinculó la falta de mejoras con una menor productividad y afirmó que esa caída impacta en recursos y en el presupuesto del organismo. "La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos", planteó.
El ministro atribuyó la caída de productividad a la paralización de mejoras que el gobierno pretende impulsar, contraponiendo la metodología con la que hoy se desempeña el organismo.
"Las estaciones no son un dechado de tecnología. La mayoría tiene más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos. Como los datos hay que recogerlos con frecuencia horaria se necesitan unas 5 personas por estación (en promedio hoy hay 7). Esas personas recogen los datos en planillas papel, que luego vuelcan en un sistema computacional DOS para enviar al meteorólogo (sí, ese de tilde verde que supimos conocer en los albores de la computación)", describió.
En esa línea, justificó los recortes como parte de una modernización: "El absurdo es que los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos y muchísimos más a los meteorólogos en tiempo real, y sin necesidad de personal alguno. Es decir que podríamos modernizar drásticamente el SMN (necesario para emergencias y alertas), gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente ya que en vez de tener 1000 personas el servicio podría ofrecer un mejor producto con mejor tecnología y unas 150 personas".
Versiones enfrentadas
Entre sus múltiples prestaciones, el SMN tiene la función de generar información técnica estratégica para las fuerzas armadas y la defensa nacional, lo que provocó alguno de los planteos. Desde el Ministerio de Defensa señalaron que no se pone en peligro el sistema y que los despidos responden a criterios administrativos del organismo.
En ese sentido, Sturzenegger planteó: Tener un mejor SMN tiene muchas ventajas no sólo para el ejército sino para la población civil. Más allá que la reconversión tecnológica no se hace de un día para el otro (y ademas se necesita que convivan las series un tiempo por un tema de calibración), siempre está la pregunta sobre el eventual destino del personal que ya no tendría lugar en un SMN moderno.
Por su parte, ATE afirmó que entre los despedidos hay meteorólogos, planteando una versión contraria a la del gobierno sobre la composición del personal afectado. La disputa sobre quiénes fueron desvinculados y la falta de indemnizaciones para monotributistas generan preocupación por la continuidad y la calidad del servicio.
Ante esto, el ministro sostuvo: "Lo otro que me pregunto es, ¿qué hicieron todos los ministros de defensa anteriores, que tuvieron que venir @luispetri y @TGCarlosPresti a poner un poco de racionalidad en esto? La desidia en este tema no solo es un tema presupuestario, nos dejó más desguarnecidos en términos de anticipos meteorológicos. Basta mencionar La Plata o Bahía Blanca para entender que no se trata de un tema menor".