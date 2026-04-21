En Santa Fe y Nación

Paro en el SMN: qué servicios se verán afectados este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional realizará este viernes una medida de fuerza entre las 5 y las 12. Habrá impacto sobre vuelos, mediciones, navegación, agro y tareas de prevención, con efectos también en las estaciones de Sauce Viejo y Ceres.