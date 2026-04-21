El Servicio Meteorológico Nacional entrará este viernes en una medida de fuerza que, más allá del conflicto laboral, tendrá consecuencias concretas sobre servicios clave en Santa Fe y todo el país. El paro se realizará entre las 5 de la mañana y las 12 del mediodía, una franja en la que dejarán de hacerse mediciones y se resentirá la provisión de información operativa para distintas actividades.
Paro en el SMN: qué servicios se verán afectados este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional realizará este viernes una medida de fuerza entre las 5 y las 12. Habrá impacto sobre vuelos, mediciones, navegación, agro y tareas de prevención, con efectos también en las estaciones de Sauce Viejo y Ceres.
En Santa Fe, el impacto ya se siente incluso antes de la protesta. Las estaciones de Sauce Viejo y Ceres vienen funcionando con recortes en sus tareas de observación, lo que redujo la cobertura horaria de las mediciones y dejó sin registros buena parte de la madrugada.
La novedad, entonces, no pasa solo por el paro puntual de este viernes. También pone en evidencia un deterioro más amplio del sistema meteorológico, con menos personal, menor capacidad de observación y una afectación que ya se proyecta sobre servicios de uso cotidiano y actividades estratégicas.
Qué servicios se verán afectados
El área más sensible será la actividad aérea. Durante el horario del paro no se realizarán mediciones ni se brindará información meteorológica para vuelos comerciales o privados. La única cobertura garantizada será para vuelos oficiales y sanitarios de urgencia, por lo que podrían registrarse complicaciones operativas en distintos aeropuertos del país.
También podrían verse afectados los servicios de navegación marítima y fluvial. Los reportes meteorológicos son una herramienta central para la seguridad de esas operaciones, de modo que la interrupción o debilitamiento de la información impacta sobre el transporte, la logística y la actividad pesquera.
El agro aparece como otro de los sectores expuestos. Un pronóstico débil o una alerta tardía puede alterar decisiones de siembra, cosecha o protección de cultivos, sobre todo en producciones especialmente sensibles a tormentas severas y cambios bruscos del tiempo.
Qué pasa en Santa Fe con Sauce Viejo y Ceres
En la provincia, el recorte de personal ya modificó el funcionamiento de dos estaciones importantes. En Sauce Viejo, las observaciones quedaron limitadas entre las 6 y las 21, mientras que en Ceres el trabajo pasó de una cobertura de 24 horas a un esquema de 9 de la mañana a 9 de la noche. Durante la madrugada ya no hay registros.
Ese punto resulta relevante porque no se trata de estaciones completamente automatizadas. Según explicó la delegada gremial Carolina Moringo, tanto Ceres como Sauce Viejo son estaciones convencionales que requieren presencia humana para operar, controlar y mantener la calidad de los datos.
La consecuencia práctica es un vacío de información durante horas críticas, especialmente en la noche y la madrugada. En un servicio cuya función es anticipar fenómenos, emitir alertas y sostener observaciones constantes, ese recorte reduce capacidad de respuesta y seguimiento.
Alertas, emergencias y vida cotidiana
Además del impacto sobre transporte y producción, la medida también puede afectar la respuesta ante fenómenos severos. Desde el gremio advirtieron que la población queda más expuesta cuando se debilitan los sistemas de observación y alertas, en especial en horarios donde ya dejaron de emitirse datos desde varias estaciones.
La defensa civil y la gestión de emergencias también dependen de esa información. Una menor capacidad meteorológica no solo complica la prevención, sino que puede retrasar decisiones en casos de tormentas fuertes, vientos intensos o eventos con riesgo para zonas urbanas y rurales.
Por eso, la medida de este viernes tendrá un efecto visible en varios planos al mismo tiempo. Habrá servicios que funcionarán con restricciones inmediatas y otros que mostrarán el problema en forma menos directa, pero igualmente sensible: menos datos, menos observación y menos margen de anticipación.
El paro y el trasfondo del conflicto
La protesta fue convocada tras una serie de despidos que, según denuncian los trabajadores, afecta a 140 personas y se da en medio de un proceso de recorte más amplio. Desde el Ministerio de Defensa, en cambio, justificaron la decisión como parte de una modernización del organismo basada en automatización y actualización de sistemas.
Mientras esa discusión sigue abierta, lo concreto es que este viernes habrá una franja horaria en la que el SMN no prestará normalmente varios de sus servicios y en la que actividades cotidianas y estratégicas deberán operar con menos información meteorológica disponible.