Una medida de fuerza poco habitual en el sistema aeronáutico argentino anticipa complicaciones en los vuelos de este viernes, con posibles demoras en distintos aeropuertos del país en una franja clave de la jornada.
Vuelos con demoras este viernes: una medida del SMN afecta los aeropuertos
La interrupción de información clave del Servicio Meteorológico Nacional durante varias horas impactaría en la operación aérea y generaría retrasos en partidas y arribos.
Medida inédita
El conflicto tiene como eje un “apagón informativo” impulsado por trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que se extenderá durante siete horas, entre las 5 y las 12. Durante ese período, no se emitirán pronósticos ni alertas meteorológicas, datos esenciales para la planificación y seguridad de los vuelos.
Se trata de una modalidad de protesta poco frecuente, que no implica la paralización directa de aeropuertos ni de servicios aeronáuticos, pero sí afecta un insumo crítico para la actividad. Las condiciones meteorológicas son un factor central para autorizar despegues y aterrizajes, definir rutas y prevenir contingencias.
En ese marco, la falta de información oficial podría obligar a las aerolíneas y a los organismos de control a operar con mayor cautela, lo que se traduciría en demoras en la programación habitual.
Desde el sector aeronáutico advierten que la franja horaria elegida coincide con uno de los momentos de mayor movimiento en los aeropuertos, tanto en vuelos de cabotaje como internacionales. Por eso, el impacto podría sentirse especialmente en las primeras horas del día, con reprogramaciones que podrían extenderse durante el resto de la jornada.
Aunque no se anticipan cancelaciones masivas, el escenario más probable es el de demoras escalonadas que afecten la puntualidad de los servicios. En sistemas complejos como el transporte aéreo, cualquier alteración inicial puede generar un efecto en cadena en las operaciones posteriores.
Por qué la información meteorológica es clave para los vuelos
La medida vuelve a poner en evidencia el rol central que cumple la información meteorológica en la aviación. Los reportes del SMN no solo orientan a los pilotos, sino que también son utilizados por controladores aéreos, despachantes de vuelo y autoridades aeroportuarias.
Sin esos datos actualizados, las decisiones operativas deben tomarse con márgenes de seguridad más amplios, lo que reduce la capacidad de respuesta y puede ralentizar el ritmo habitual de despegues y aterrizajes.
En condiciones normales, los aeropuertos ya operan bajo estrictos protocolos que dependen de múltiples variables, entre ellas el clima, el tráfico aéreo y la disponibilidad de infraestructura. La ausencia de información confiable agrega un factor de incertidumbre que obliga a extremar precauciones.
Especialistas en el sector explican que, ante escenarios de este tipo, se prioriza la seguridad por sobre la puntualidad. Esto implica que, si no hay certeza sobre las condiciones meteorológicas, las operaciones pueden demorarse hasta contar con datos suficientes para garantizar vuelos seguros.
Además, el impacto no se limita a un aeropuerto en particular. El sistema aerocomercial funciona de manera interconectada, por lo que una demora en una terminal puede trasladarse a otras, afectando itinerarios completos.
Tensión en el sector
La medida se inscribe en un contexto de tensiones gremiales en distintos organismos vinculados a la actividad aeronáutica. En las últimas semanas, se registraron protestas y reclamos que ya habían generado inconvenientes en la operatoria de vuelos, aunque bajo modalidades más tradicionales como asambleas o paros parciales.
En este caso, la particularidad radica en el tipo de protesta: no se detiene el funcionamiento directo de los aeropuertos, pero se afecta un servicio clave para su normal desarrollo.
Desde el sector aerocomercial recomiendan a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con anticipación y mantenerse informados a través de las aerolíneas. También sugieren llegar con mayor tiempo a los aeropuertos ante la posibilidad de reprogramaciones.
Por el momento, no se informó sobre la suspensión de la medida ni sobre instancias de negociación que permitan desactivarla en el corto plazo. En consecuencia, el viernes se presenta con un escenario de incertidumbre moderada, donde la normalidad de los vuelos dependerá en gran medida de cómo se gestione la falta de información meteorológica.