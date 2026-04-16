El cierre temporal de una de las pistas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, comenzó a impactar en la operatoria aérea con cancelaciones, reprogramaciones y modificaciones en rutas de vuelos internacionales.
Cierre temporal de una pista en Ezeiza: cancelaciones, cambios de rutas y reprogramaciones de vuelos
Las obras en el principal aeropuerto internacional del país obligan a aerolíneas a ajustar sus operaciones. Recomiendan a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos.
La medida, vinculada a trabajos de mantenimiento y modernización, afecta a distintas compañías aéreas y obliga a reorganizar la programación en uno de los principales puntos de salida y llegada del país.
Cambios operativos
Las tareas sobre la pista principal implican una reducción en la capacidad operativa del aeropuerto, lo que llevó a las aerolíneas a redefinir su cronograma. En algunos casos, se dispusieron cancelaciones directas, mientras que en otros se optó por reagrupar pasajeros en menos frecuencias o modificar horarios de salida y llegada.
También se registran desvíos de vuelos hacia otros aeropuertos, tanto dentro de Argentina como en países cercanos, como parte de una estrategia para sostener la conectividad internacional. Este esquema incluye escalas técnicas o cambios de itinerario que pueden extender los tiempos de viaje.
Las compañías recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales. En particular, quienes tienen viajes programados durante el período de obras podrían experimentar modificaciones de último momento.
Desde el sector aerocomercial señalaron que este tipo de intervenciones, si bien generan inconvenientes temporales, son necesarias para garantizar condiciones de seguridad y mejorar la infraestructura aeroportuaria. Las tareas forman parte de un plan más amplio de mantenimiento que se ejecuta en etapas para minimizar el impacto en la operación.
Recomendaciones a pasajeros
El cierre de la pista responde a trabajos programados que incluyen reacondicionamiento de superficie, mejoras en el sistema de balizamiento y adecuaciones técnicas que buscan optimizar las condiciones de operación para aeronaves de gran porte.
Durante este período, el aeropuerto continúa funcionando con las pistas alternativas, aunque con una capacidad reducida. Esto obliga a una planificación más ajustada de los despegues y aterrizajes, lo que incide directamente en la puntualidad de los vuelos.
Las autoridades aeroportuarias indicaron que la duración de las obras ya fue informada a las aerolíneas con antelación, lo que permitió organizar los cambios operativos. Sin embargo, reconocen que la dinámica del tráfico aéreo puede generar ajustes adicionales en función de la demanda y las condiciones meteorológicas.
En este contexto, se recomienda a los pasajeros presentarse con mayor antelación en el aeropuerto, especialmente en vuelos internacionales, y revisar posibles notificaciones de cambios en sus itinerarios. También se sugiere considerar alternativas de conexión en caso de itinerarios complejos.