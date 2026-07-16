Concejo Municipal

Checho Basile encabeza un Concejo de diálogo y agenda común: autonomía, cercanía y gestión institucional

Ocupa la Presidencia desde diciembre de 2025, cuando fue elegido por sus pares por unanimidad. Sustenta sus acciones en el territorio “para escuchar todas las voces y fortalecer la participación de los vecinos porque ellos son los verdaderos protagonistas”. La prioridad de este año: transformar el debate por la autonomía en consensos legislativos.