Ciudad de Santa Fe

Hacia la autonomía local: un análisis comparativo de Cartas Orgánicas en el Concejo Municipal

En el marco del programa "Autonomía SF", los abogados Paulina Simoniello y Franco Cano expusieron un exhaustivo informe técnico que repasa los antecedentes institucionales del municipalismo argentino. El debate por el diseño del futuro de la capital a largo plazo.