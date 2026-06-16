La ciudad de Santa Fe dio un paso clave en el debate sobre su futuro institucional. En una jornada marcada por la discusión técnica y el planeamiento estratégico, se llevó a cabo este martes por la tarde en el Recinto del Concejo Municipal (Salta 2943) la presentación del "Análisis comparativo de Cartas Orgánicas: Experiencias municipales argentinas y condicionantes del nuevo marco jurídico". La actividad, enmarcada en el proceso participativo del programa "Autonomía SF", buscó establecer las bases y antecedentes técnicos de cara a la futura redacción de la carta magna local.
Hacia la autonomía local: un análisis comparativo de Cartas Orgánicas en el Concejo Municipal
En el marco del programa "Autonomía SF", los abogados Paulina Simoniello y Franco Cano expusieron un exhaustivo informe técnico que repasa los antecedentes institucionales del municipalismo argentino. El debate por el diseño del futuro de la capital a largo plazo.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Sergio "Checho" Basile, quien destacó la magnitud histórica del proceso en marcha. 'Debatimos discutir la nueva carta orgánica, el futuro de la ciudad quizás de 30 a 50 años en adelante', afirmó en diálogo con El Litoral. El funcionario remarcó la importancia de dejar atrás las tutelas normativas externas: 'Hasta este tiempo estuvimos normados o velados por otras leyes provinciales que lo han escrito otras personas para con nosotros, y hoy tenemos la oportunidad de escribirlo nosotros mismos para justamente esa historia escribirla todos juntos'. Según se explicó, la intención es recopilar material e información a lo largo del año para luego elevar un diagnóstico consolidado al Ejecutivo municipal.
Un informe técnico para pensar la ciudad del futuro
A su turno, Tomás, encargado de la presentación en la presidencia del Concejo, aclaró la naturaleza del documento expuesto por los especialistas. 'Nos parecía que lo más importante era marcar que esto no es una propuesta de carta orgánica, no es un proyecto normativo, sino que es un estudio, un comparativo, es un informe técnico objetivo sobre lo que han hecho otras ciudades antes que nosotros', precisó ante los presentes.
El informe central fue elaborado y expuesto por los abogados Franco Cano (magíster en Derecho Administrativo) y Paulina Simoniello (especializada en Derecho Inmobiliario y Niñez), ambos integrantes de los equipos técnicos de Espacio Encuentro. El estudio abordó minuciosamente cinco modelos de estatutos locales vigentes en el país: Santiago del Estero (la más antigua, de 1961), Córdoba, Neuquén (con su enmienda de 2021), Resistencia y Ushuaia (reformada integralmente en 2022).
El nuevo paradigma normativo y el "piso mínimo"
Durante su intervención, el abogado Franco Cano trazó un paralelismo sencillo para el público general: 'La carta orgánica es la constitución de la ciudad'. Explicó que el debate actual se reactivó tras la reciente reforma de la Constitución Provincial y la posterior sanción de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades (N° 14.436), que reemplazó a una normativa que databa de la década de 1930.
Cano detalló que la Constitución funciona como un "piso mínimo" que los municipios de más de 10.000 habitantes deben respetar, pero que la autonomía les permite expandir. 'Podemos tener mayores derechos, mayores controles, mayores mecanismos de participación ciudadana, mayores organismos, pero siempre por encima de los mínimos que establece la Constitución', fundamentó. Entre las pautas rígidas a respetar se encuentran la estructura de Intendente y Concejo Municipal, mandatos de cuatro años con una sola reelección, la renovación legislativa por mitades cada dos años y la prohibición del balotaje a nivel local.
Asimismo, los profesionales resaltaron el valor jurídico y simbólico del preámbulo en las Cartas Orgánicas. 'No es relleno, sino que tiene un valor interpretativo, un valor jurídico', advirtió Cano, señalando que cada localidad imprime allí su sello identitario. En ese sentido, sugirió que Santa Fe tiene la oportunidad histórica de plasmar su propia idiosincrasia: 'Si decimos que somos una ciudad humedal, una ciudad vinculada al río, tenemos la posibilidad de plasmar esa cuestión dentro de nuestro preámbulo'.
De la estructura institucional a la vanguardia en derechos
Por su parte, la abogada Paulina Simoniello profundizó en cómo los textos más modernos han cambiado el eje de la redacción, priorizando el reconocimiento de derechos por sobre la mera organización burocrática. 'Las cartas orgánicas sancionadas o reformadas luego de 1994 son las que obviamente reconocen los derechos ya consagrados en la Constitución, algunas van más allá', argumentó en diálogo con este medio.
Simoniello ponderó el caso de Ushuaia como uno de los más reveladores por su directa recepción de los Derechos Humanos y la perspectiva de género. Entre los principales ejes destacados del análisis comparativo se mencionaron:
- Salud y Consumos Problemáticos: Modelos como el de Neuquén incorporan expresamente la asistencia a los consumos problemáticos y el derecho a la salud mental dentro de las obligaciones municipales.
- Ambiente y Biodiversidad: Las cartas más nuevas obligan al municipio a que todo el desarrollo edilicio y urbano se realice protegiendo el ecosistema circundante.
- Igualdad y Género: Los textos de última generación exigen la aplicación de la perspectiva de género e incluso la obligación de crear áreas específicas para la mujer con presupuesto propio.
- Niñez y Juventudes: Se destacó la creación de espacios de participación política activa y formación laboral para adolescentes y jóvenes, entendiendo el ámbito municipal como el gobierno más cercano.
Equilibrio de poderes y participación ciudadana
El tramo final de la disertación repasó la ingeniería institucional del Concejo y el Ejecutivo en los diferentes municipios del país. Los expositores explicaron que coexisten sistemas de concejales fijos (como Resistencia o Santiago del Estero) con sistemas dinámicos (como el de Córdoba, que aumenta sus bancas proporcionalmente al crecimiento demográfico). También se debatió sobre la figura del viceintendente como herramienta de gobernabilidad ante situaciones de acefalía y sobre la incorporación de mecanismos de democracia semidirecta, tales como la 'banca de la comunidad' observada en el extremo sur del país.
La jornada concluyó con un espacio de intercambio entre los asistentes, entre los que se encontraban legisladores locales, funcionarios del municipio santafesino y representantes de diversas agencias de vinculación ciudadana, todos con la certeza de que Santa Fe ha comenzado a diseñar de puño y letra el mapa de sus próximos cincuenta años.