Representantes del espacio Encuentro presentaron al presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio "Checho" Basile, el informe "Hacia la Carta Orgánica Santafesina: Análisis comparativo de experiencias municipales argentinas y condicionantes del nuevo marco jurídico provincial", un trabajo de investigación orientado a contribuir al proceso de elaboración de la futura Carta Orgánica de la ciudad.
El espacio Encuentro presentó un informe para aportar al debate de la futura Carta Orgánica de Santa Fe
La presentación se hizo ante el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile. El trabajo apunta a ofrecer herramientas para el debate público y aportar elementos técnicos.
El documento analiza experiencias de municipios argentinos que ya cuentan con Cartas Orgánicas vigentes, entre ellos Córdoba, Neuquén, Resistencia, Ushuaia y Santiago del Estero, y las pone en diálogo con el nuevo marco normativo provincial que surge de la reforma de la Constitución de Santa Fe de 2025 y de la reciente Ley Orgánica de Municipalidades N° 14.436.
El objetivo del trabajo es ofrecer herramientas para el debate público y aportar elementos técnicos que permitan diseñar una Carta Orgánica moderna, adaptada a las necesidades de la ciudad y en consonancia con los límites y oportunidades que establece la nueva legislación.
"La Carta Orgánica es una oportunidad para que los santafesinos podamos definir nuestras reglas, para que intentemos responder a la pregunta de ¿Cómo queremos que se gobierne Santa Fe dentro de 20 o 30 años? Por eso creemos que es importante comenzar a discutir sus contenidos con información, experiencias comparadas y una mirada de largo plazo", señalaron desde Encuentro.
El informe recuerda que la reforma constitucional nacional de 1994 incorporó el principio de autonomía municipal plena, mientras que la reforma constitucional santafesina de 2025 habilitó por primera vez a los municipios de más de 10.000 habitantes a dictar sus propias Cartas Orgánicas.
A partir de este nuevo escenario, el trabajo examina los principales ejes que estructuran una Carta Orgánica. Por otra parte, el informe destaca que la nueva Ley Orgánica de Municipalidades amplía competencias locales en materias como planificación territorial, acción climática, gestión de riesgos, eficiencia energética y economía circular, además de fortalecer los sistemas de control y transparencia de la administración pública.
Al respecto, Basile, destacó “"Con la autonomía discutimos la ciudad de Santa Fe de acá a 30 o 50 años. Por eso, desde el Concejo impulsamos Autonomía SF, una propuesta de participación para que todos podamos discutir cada tema en cuanto a la construcción de una Carta Orgánica para nuestra ciudad"
Y agregó "es un proceso que requiere del compromiso y la participación de toda la comunidad. Por eso valoramos especialmente este informe elaborado por Encuentro, porque aporta una mirada técnica, experiencias comparadas y elementos concretos que enriquecen un debate que será fundamental para definir el futuro institucional de Santa Fe"
Autonomía Santa Fe
La presentación del informe se da en el marco del reciente lanzamiento del programa Autonomía SF, una iniciativa impulsada por el Concejo Municipal para organizar y coordinar el proceso participativo que acompañará la construcción de la futura Carta Orgánica de la ciudad.
Bajo el lema “La ciudad, protagonista de su futuro”, el programa prevé una agenda de trabajo estructurada en cinco ejes temáticos vinculados al gobierno local, la administración municipal, los recursos públicos, la planificación urbana y la articulación metropolitana.
La iniciativa busca promover la participación de instituciones, universidades, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, especialistas y vecinos, mediante jornadas, foros, audiencias y espacios de debate. En ese contexto, el informe elaborado por Encuentro se incorpora como un aporte técnico para enriquecer la discusión pública y contribuir a la construcción de consensos sobre las reglas de funcionamiento que regirán la ciudad en las próximas décadas