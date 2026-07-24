La transferencia de los 67 kilómetros de la ruta A012 del gobierno nacional a Santa Fe tuvo una impactante foto para la política argentina que habrá que mirar las implicancias hacia futuro. Por lo pronto, la administración de Maximiliano Pullaro se trajo la jurisdicción y la posibilidad de intervenir en forma urgente en ese complejo corredor vial. Ya se puso manos a la obra.
Santa Fe se trajo la ruta; Karina la foto
Para la administración Pullaro es urgente mejorar la transitabilidad de la Ruta A012. Para el gobierno nacional es clave acercarse a administraciones provinciales para buscar votos para futuras leyes a discutirse en el Congreso.
En tanto, en Casa Rosada hubo demasiado esmero en darle centralidad a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei más allá de que el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo pusieron la firma en el acuerdo.
Pero ambos sectores sentaron a la mesa a los legisladores nacionales santafesinos de sus espacios. Pullaro mostró asistencia casi perfecta de los diputados de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, Pablo Farías y José Nuñez. La Libertad Avanza mostró a siete legisladores, entre ellos a Romina Diez quien tiene aspiraciones de ser protagonista electoral en 2027.
Pero también estuvo en la foto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Dicen que Scaglia empezó a desandar el nudo de esa ruta con el riojano para coronar la negociación con Santilli. Marcelo Jorge Campoy es el hoy responsable de Vialidad Nacional y tiene línea directa con Menem. Ya había ocupado la función en los finales de la gestión de Carlos Menem por la década de los 90 del siglo pasado.
Más allá de la foto, Nación y Santa Fe demostraron que se pueden sentar a lograr entendimientos de conveniencia recíproca. Un primer ensayo con el compromiso de continuidad de obras no se cumplió. Eran los inicios del gobierno de Javier Milei.
En los últimos meses, antes de la transferencia de la ruta, Santa Fe pudo lograr un acuerdo por el tema previsional y el adelanto financiero de $400 mil millones. Son fondos que empezaron a aliviar el Tesoro y avanza el acuerdo por la deuda previsional de 2020 que podría implicar la cesión para Santa Fe de inmuebles y de los paralizados planes Procrear en las principales ciudades.
En Santa Fe se destaca el nivel de efectividad en materia de respuestas de Santilli. Guillermo Francos prometía respuestas pero no concretaba. Adorni fue un tiempo perdido al frente de la Jefatura de Gabinete. Scaglia y Santilli mantienen reuniones y avanzan en temas. No se habló el martes del tema electoral pero nadie niega que el objetivo del mileismo es lograr -al menos- suspender la PASO nacional. El voto de los oficialistas santafesinos podría acompañar la suspensión, no la derogación.
Hasta el momento, Milei y Pullaro compartieron algunos actos públicos y no hubo fuertes cruces. Cada uno fijó su posición pero sin agresiones. Esto no implica que Unidos se sumará a la Libertad Avanza ni viceversa. Habrá que observar con detenimiento la estrategia electoral del oficialismo nacional para las elecciones provinciales.
Pullaro logró el objetivo: hacerse cargo de una ruta que la Nación abandonó y no tenía en planes renovarla. En siete meses se encargará de tenerla sin pozos hasta las elecciones pagando el gasto y el costo política de mantenerla. Ya varios diputados justicialistas provinciales marcaron diferencias con la decisión de hacerse cargo. "Milei abandona las rutas y Pullaro acepta que Santa Fe se haga cargo. Pero las rutas no se arreglan con discursos: se arreglan con recursos. Y la pregunta es quién va a pagar", sostuvo el diputado Miguel Rabbia, aliado de Marcelo Lewandowsky.
La A012, para Santa Fe es el eje central para el Circuito de Acceso a Puertos (CIP), el proyecto más emblemático de Obras Públicas y para el cual faltan acomodar muchos actores. El objetivo es tener accesos fluidos, con rutas transitables para que salga la producción agrícola y minera desde los puertos del sur. El proyecto conlleva el riesgo de hacerse cargo de una ruta que perteneció a la provincia y que en algún momento se la llevó la nación y ahora devolvió.
Firma y obras en marcha
Con una inversión de 4.300 millones de pesos por parte del Gobierno de la Provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el acta para el inicio de las obras de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias en la Ruta Nacional A012.
"Estamos convencidos que saldremos adelante si logramos producir más, generar crecimiento económico y empleo", afirmó Pullaro y destacó la articulación del estado con el sector privado "con el objetivo de llegar a las transformaciones que necesita la estructura productiva del país".
El gobernador marcó que desde el Gobierno Provincial "podríamos habernos quedado en el reclamo o la queja, porque la ruta es de jurisdicción nacional, y sin embargo entendimos que la única manera de resolver el problema era que nos transfieran la ruta para que nos hiciéramos cargo de la reparación y la infraestructura, con una planificación estratégica que nos permita dentro de unos años no volver a tener los mismos problemas".
Pullaro aseguró que la Provincia tiene "un plan de obra pública y una idea pensada para administrar la infraestructura de los circuitos portuarios en Santa Fe".
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que "el 70 % de los camiones que pasan por la A012 son de otras provincias", por lo que valoró el traspaso de la arteria vial a la Provincia al considerar que "tomamos las riendas de una solución que teníamos que alcanzar", porque "los santafesinos somos otra gestión, somos un federalismo de acción que tomamos la ruta y pensamos a futuro con una planificación vial de todo el circuito de ingreso a los puertos", aseguró.
El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, destacó la articulación público-privada que permitió "avanzar en los accesos a los puertos y en esta obra estratégica para el sector productivo, porque entendimos por donde va el camino de las inversiones en la provincia".
Las tareas, que serán ejecutadas por la empresa Pose, comenzaron en la intersección de la A012 con la ruta Nacional Nº 34. El plazo estimado de ejecución es de entre seis y siete meses. Se sumarán otras dos intervenciones ya previstas sobre el corredor: la construcción de la rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 25 y la A012, incluida en la segunda etapa del Camino de la Cremería; y una nueva rotonda en el cruce con la Ruta Nacional 9 vieja, cuyo proyecto será retomado por la provincia para adecuarlo y licitarlo.