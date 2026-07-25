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Santa Fe fortalece su perfil crediticio: elevó su calificación y se ubicó por encima de Nación

La agencia internacional Moody’s elevó la calificación de Santa Fe a B2, ubicándola entre las provincias con mejor valoración crediticia del país. El reporte destacó la solidez de su economía, la fortaleza de sus ingresos y la responsabilidad en la administración fiscal. Con esta mejora, la Provincia alcanzó una posición superior a la calificación soberana de Argentina.

Olivares y Gorbán destacaron el respaldo internacional al desempeño financiero de Santa Fe.Olivares y Gorbán destacaron el respaldo internacional al desempeño financiero de Santa Fe.
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En línea con la mejora de calificación otorgada previamente por Fitch Ratings, que durante 2025 anticipó la evolución positiva del perfil crediticio de la provincia, la calificadora internacional Moody's elevó la calificación de Santa Fe de B3 a B2, ratificando la consistencia y la responsabilidad en la administración económica que lleva adelante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

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En su informe, Moody's destaca la fortaleza de la base de ingresos de la provincia, sus sólidos fundamentos económicos y una trayectoria sostenida de políticas fiscales prudentes. Estos factores, señala la calificadora, permitieron que Santa Fe mantenga un sólido desempeño operativo y alcance un perfil crediticio superior al del Gobierno Nacional.

“Santa Fe continúa demostrando que, sobre la base de su solvencia, responsabilidad y sostenibilidad financiera, mantiene un desempeño que es reconocido por las principales calificadoras internacionales. Esto nos permite acceder a financiamiento en condiciones más favorables para seguir impulsando las inversiones estratégicas y el desarrollo productivo que promueve el gobernador Maximiliano Pullaro”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Imagen ilustrativa. Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando NicolaLa administración provincial fue reconocida por su prudencia fiscal, bajo nivel de endeudamiento y fortaleza financiera.

Entre los fundamentos que respaldan la mejora de la calificación, Moody's resalta la sólida posición de liquidez de la Provincia, su bajo nivel de endeudamiento y la fortaleza de sus indicadores fiscales. Asimismo, el informe señala que la reciente emisión de bonos internacionales realizada por Santa Fe contribuye a fortalecer aún más su perfil crediticio.

“La coherencia con la que Santa Fe administra sus recursos, basada en la transparencia, la prudencia fiscal y el cumplimiento de sus compromisos, se refleja en las evaluaciones que realizan las calificadoras internacionales sobre la provincia”, sostuvo por su parte el secretario de Política Económica, Pablo Gorbán.

A Moody's sign on the 7 World Trade Center tower is photographed in New York August 2, 2011. Behind all too many of market moves in government debt of late has been a report from one of the major credit ratings agencies. Standard & Poor's is the biggest and arguably the most influential, fast followed by Moody's Investor Service and then their smaller rival, Fitch Ratings. In national capitals, they are alternately villified by politicians or held out as just arbiters for denouncing government profligacy. REUTERS/Mike Segar (UNITED STATES - Tags: BUSINESS POLITICS) eeuu nueva york frente edificio sede calificadora de riesgo moodysMoody’s elevó la evaluación de Santa Fe y destacó la solidez de sus cuentas públicas.

Respecto de las perspectivas de mediano plazo, Moody's prevé que la Provincia mantendrá su actual perfil crediticio, sustentado en la solidez de sus fundamentos económicos y en una gestión fiscal prudente, lo que refleja la confianza en la sostenibilidad de las políticas económicas y financieras que lleva adelante Santa Fe.

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