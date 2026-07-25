Reconocimiento internacional

Santa Fe fortalece su perfil crediticio: elevó su calificación y se ubicó por encima de Nación

La agencia internacional Moody’s elevó la calificación de Santa Fe a B2, ubicándola entre las provincias con mejor valoración crediticia del país. El reporte destacó la solidez de su economía, la fortaleza de sus ingresos y la responsabilidad en la administración fiscal. Con esta mejora, la Provincia alcanzó una posición superior a la calificación soberana de Argentina.