La localidad de Alejandra contará con una nueva aula en la Escuela N.º 438 tras la firma de un convenio correspondiente al programa provincial Mil Aulas, una iniciativa destinada a ampliar la infraestructura educativa en establecimientos de toda la provincia.
La Escuela Nº 438 de Alejandra ampliará su infraestructura con una nueva aula
La obra se concretará en el marco del programa provincial Mil Aulas y permitirá ampliar la capacidad de la Escuela N.º 438. Con esta incorporación, la localidad alcanzará cuatro aulas construidas a través de esta iniciativa.
El acuerdo fue suscripto en la Casa de Gobierno de Santa Fe durante un acto del que participaron el presidente comunal de Alejandra, Alejandro Moore; el gobernador Maximiliano Pullaro; y el senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani.
Incorporación
La nueva obra permitirá incorporar un espacio destinado a actividades pedagógicas y ampliar la capacidad del establecimiento educativo. Con esta construcción, Alejandra alcanzará un total de cuatro aulas ejecutadas a través del programa.
Tras la firma del convenio, Moore destacó la importancia de continuar incorporando infraestructura para el sistema educativo local y señaló que la inversión contribuirá a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la comunidad.
Programa
El programa Mil Aulas contempla la construcción de nuevos espacios escolares en establecimientos de toda la provincia con el objetivo de responder al crecimiento de la matrícula y mejorar las condiciones edilicias. En esta nueva etapa se firmaron 71 convenios con municipios y comunas para ejecutar 82 aulas en los 19 departamentos santafesinos.
Según datos oficiales, el plan proyecta la construcción de 730 aulas en diferentes localidades de Santa Fe, con el propósito de ampliar la capacidad de las escuelas y generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas.