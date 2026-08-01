13.500 millones de dólares

Exportaciones de Santa Fe 2026: crecimiento del 28,1% en cinco meses

Los resultados superan el promedio nacional y reflejan el dinamismo de su entramado productivo, el impacto territorial de sus aduanas y el rol estratégico de la provincia en la economía federal. “Santa Fe demuestra que su producción tiene destino internacional y que cada vez más sectores se insertan en los mercados globales”, remarcó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.