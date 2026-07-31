El Gobierno de la provincia de Santa Fe oficializó el ofrecimiento de una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información relevante que permita avanzar en el esclarecimiento del homicidio de Eduardo Damián López, ocurrido el 28 de junio de 2026 en la ciudad de Carcarañá.
El Gobierno de Santa Fe ofrece recompensa para esclarecer el crimen de Eduardo Damián López
La medida busca obtener información sobre posibles coautores, partícipes o instigadores del homicidio ocurrido en junio en Carcarañá. La identidad de quienes aporten datos será preservada bajo estricta confidencialidad.
La medida fue dispuesta mediante una resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad, publicada el 31 de julio.
La decisión responde a un pedido formulado por la Fiscalía que investiga el caso. De acuerdo con la resolución oficial, el objetivo es obtener datos que permitan identificar a "él/los presuntos responsables y/o partícipes y/o instigadores para el esclarecimiento del hecho de homicidio doloso del que resultare víctima, Eduardo Damián López".
Buscan profundizar la investigación
Según surge del documento, la solicitud fue presentada por la fiscal adjunta Abi Luz Cabrera, quien interviene en reemplazo del fiscal Juan Pablo Baños, a cargo de la investigación. La resolución explica que, si bien dos personas permanecen detenidas preventivamente, la pesquisa continúa para determinar si existieron otros involucrados en el crimen.
En ese sentido, el texto oficial señala que "se debe profundizar la investigación respecto a la coautoría de los mismos, como así también investigar la existencia de otras personas que hayan intervenido en calidad de partícipes y/o instigadores".
Además, precisa que también se procura obtener videos, fotografías, testimonios y cualquier otra información de interés que contribuya al esclarecimiento del homicidio.
El hecho investigado ocurrió entre las 15 y las 17 del 28 de junio de 2026 en el predio deportivo del Club Atlético Carcarañá, ubicado sobre la Ruta Nacional 9 y calle Abrate, en esa localidad del sur santafesino.
Recompensa de $10 millones
En el artículo primero de la resolución, el Ministerio de Justicia y Seguridad establece "la suma de pesos DIEZ MILLONES ($10.000.000.-) como recompensa" para quienes aporten información relevante que permita identificar a otros posibles responsables del homicidio de Eduardo Damián López.
La resolución se fundamenta en la Ley Provincial N.º 13.494, que creó el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos y Víctimas y el Fondo Provincial de Recompensas. La normativa prevé el pago de compensaciones económicas a personas que suministren datos útiles para esclarecer delitos de especial gravedad o impacto social.
Cómo aportar información
El Gobierno provincial garantizó que la identidad de quienes brinden información permanecerá en reserva antes, durante y después del proceso judicial, conforme a lo establecido por la legislación vigente. La resolución dispone expresamente que "la identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto".
Los datos podrán ser aportados a través del correo electrónico institucional [email protected] o de manera presencial en cualquiera de las sedes de las Fiscalías Regionales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela.
Asimismo, el documento establece que el pago de la recompensa se realizará únicamente si el Ministerio Público de la Acusación y la Dirección Provincial de Protección de Testigos consideran que la información aportada fue útil para la investigación. En caso de existir más de un informante, el monto podrá distribuirse de acuerdo con la relevancia de cada contribución.