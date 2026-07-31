El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó el decreto con el ascenso de 2764 oficiales de la policía santafesina, ascensos correspondientes al ejercicio 2025 y que resultó del respectivo concurso realizado por el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Pullaro firmó el Decreto para el ascenso de 2764 policías en Santa Fe
El instrumento contempla la lista y los cargos para los cuales fueron designados con retroactividad al 1 de enero último. En el ministerio de Justicia y Seguridad anuncian que este mes, llamarán al concurso para ascensos del presente año.
Aunque el decreto de ascenso reconoce el nuevo grado a partir del 1° de enero de 2025, en el Artículo 6° y los considerandos limitan el cobro del retroactivo económico al 1° de octubre de 2025, invocando la jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativo N° 1.
"En este mes de agosto estaremos convocado al concurso para el ascenso 2026 y terminaremos la gestión al día en esta temática" dijo a El Litoral, Georgina Orciani, secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera de esa cartera y quien estuvo a cargo del concurso.
El respectivo decreto está acompañado por un anexo de 138 páginas con la nómina de los policías concursantes y con los cargos a los que ascendieron. También contiene aquellos que situación se encuentra en suspenso por trámites administrativos en marcha; los ausentes en el concurso; los que aprobaron pero no ascendieron por falta de vacantes y aquellos que no aprobaron en el examen respectivo.
Fueron 6.103 los aspirantes al concurso convocado el pasado 20 de febrero y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el régimen de ascensos y concursos establecidos en la Ley Nº 12521.
Uno de los objetivos de la gestión actual de Justicia y Seguridad que encabeza Pablo Cococcioni era poner al día los concursos para ascensos policiales. En julio de 2024 finalizó el concurso de ascenso 2023 que implicó la nueva calificación a 3.107 policías.
En enero de 2025, se firmó el decreto para los 2867 ascensos del concurso 2024 y en este finalizado mes de julio, el decreto con los 2764 ascensos sobre 2025.
La lista de promoción la encabeza Alejandro Oscar Tognolo, director de Policía promovido a director general. Le siguen Luciano Héctor Huasman y Aldo Elías Perea, subdirectores de Policía ascendidos a directores de Policía.
También fueron promovidos 30 oficiales como subdirectores de Policía; otros 68 como comisarios supervisores; 102 comisarios; 330 subcomisarios; 530 inspectores; 980 subinspectores y 824 oficiales de policías.
En los considerandos se da cuenta de la presencia en el expediente del orden de mérito del acta final labrada por el Jurado del Concurso, en el cual consta el personal policial que se encuentra en condiciones de promocionar al grado inmediato superior, la nómina actualizada de los funcionarios policiales que presentan causas obstativas, a los cuales el ascenso quedará en suspenso, hasta la finalización de ellas y el listado que, por diversos motivos, no se encuentra en condiciones de promocionar.
También se da cuenta de que Fiscalía de Estado ha manifestado que para los casos de ascensos es de aplicación el criterio sostenido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1, en los autos "Morello" e "Ibáñez", cuyos fallos establecieron límites al reconocimiento del pago de diferencias salariales. "No podrá excederse... a más de dos años, o a un lapso menor, si se demostrase la concurrencia de alguna de las circunstancias mencionadas en dicho precedente"; se transcribe.
Así según el criterio fijado por la Cámara, en el caso del personal de la Policía de la Provincia, la fecha a partir de la cual se le reconocen las diferencias salariales, es el 1° de octubre, del año en el que se produce el ascenso, siempre que no sobrepase el límite de dos años.