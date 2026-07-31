Finalizó el concurso correspondiente al año 2025

Pullaro firmó el Decreto para el ascenso de 2764 policías en Santa Fe

El instrumento contempla la lista y los cargos para los cuales fueron designados con retroactividad al 1 de enero último. En el ministerio de Justicia y Seguridad anuncian que este mes, llamarán al concurso para ascensos del presente año.