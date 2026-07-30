El Gobierno de Santa Fe profundiza la implementación de la Ley de Microtráfico con una nueva estrategia de articulación junto a municipios y comunas del Área Metropolitana.
Ley de Microtráfico en Santa Fe: 119 allanamientos y 172 detenidos en lo que va de 2026
La Provincia presentó un protocolo para que municipios y comunas aporten información clave a las investigaciones sobre puntos de venta de estupefacientes y hechos vinculados a la violencia.
La iniciativa busca fortalecer el intercambio de información entre los gobiernos locales, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para avanzar en investigaciones sobre puntos de venta de estupefacientes.
La propuesta fue presentada durante una reunión realizada en el Ministerio de Justicia y Seguridad, encabezada por autoridades provinciales, intendentes, presidentes comunales y representantes del Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM).
Agilizar las denuncias
La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, destacó que el encuentro permitió avanzar en una herramienta para coordinar el trabajo entre los distintos niveles del Estado.
“Fue una reunión muy productiva, con el presidente del ente del área metropolitana, el intendente Poletti y su secretaria ejecutiva. Además localidades que no son del departamento que forman parte del ente y que estuvieron presentes contando también experiencia de cómo trabajar articuladamente en torno a los puntos de venta de estupefacientes”, señaló.
La funcionaria sostuvo que estos espacios de comercialización ilegal generan múltiples conflictos en los barrios. “Es una situación que genera muchas veces conflicto en los barrios, en los entornos, falta de convivencia y esta herramienta legislativa es fundamental para la reducción de la violencia altamente lesiva”, afirmó.
Coudannes explicó que durante la reunión se presentó un protocolo de actuación conjunta. “Estuvimos trabajando en la presentación de un protocolo de articulación conjunta entre municipios, comunas y el Gobierno de la provincia, siempre vinculándonos con el MPA, desde la Policía de Investigaciones”, indicó.
Además, remarcó que la información que reciben los gobiernos locales resulta clave para el avance de las causas. “Toda la información que se brinda en el territorio, a los diferentes equipos de los municipios y las comunas, es fundamental para después poder plasmarlo y llevarlo a investigaciones”, expresó.
Información clave sobre los puntos de venta
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, explicó que cada municipio contará con un formulario específico para canalizar denuncias e información sensible hacia las áreas de investigación.
“Se nos explicó este formulario que cada municipio va a poder articular con el Ministerio de Seguridad porque muchas veces la denuncia llega en las visitas barriales, en los territorios, en los coordinadores de distrito, en un asistente social o en un vecino que dice: ‘Yo no me animo a llamar’”, detalló.
Según explicó, ese mecanismo permitirá aportar datos que faciliten las investigaciones. “El municipio hasta va a poder pasar alguna identificación catastral de ese domicilio, a quién pertenece, qué nombre es. Toda esa articulación se la podemos brindar al Ministerio de Seguridad para que la PDI pueda trabajar con más información y nos ayudamos mutuamente”, sostuvo.
Más de 100 allanamientos y 172 detenidos
Durante la presentación también se dieron a conocer resultados de la aplicación de la Ley de Microtráfico.
Coudannes informó que “en lo que va de 2026, en las localidades que forman parte del ECAM, tenemos 119 allanamientos específicamente vinculados a la comercialización de estupefacientes, 172 detenidos y el secuestro de 56 armas de fuego”.
La funcionaria precisó además que esos números aumentan si se consideran los restantes departamentos que integran la Región 1 de la Policía de Investigaciones.
El impacto del microtráfico sobre otros delitos
El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, afirmó que las investigaciones permitieron comprobar que los puntos de venta de drogas suelen estar vinculados con otros hechos delictivos.
“Cada punto de venta que se derriba es porque se ha constatado que allí, además de la comercialización, se han producido otros delitos asociados, violentos o predatoriales”, explicó.
Además, destacó que la política provincial comienza a mostrar resultados en distintas ciudades. “Esta política de enfrentar al microtráfico produjo una disminución muy importante no solo de la violencia, sino también de los delitos predatoriales”, aseguró.
Montenotte explicó que muchos de estos lugares también funcionaban como receptores de objetos robados. “Muchas de estas personas, además de comercializar estupefacientes, compraban cosas robadas o recibían objetos robados en pago de lo que comercializaban”, indicó.
Finalmente, destacó que el nuevo canal de comunicación permitirá recibir información de vecinos que prefieren no utilizar las líneas tradicionales de denuncia. “Nos comprometemos a tomarlo como una fuente más de información para los informes que le vamos a la Fiscalía de Microtráfico y ponerlo a consideración como un insumo para llevar adelante las investigaciones”, concluyó.