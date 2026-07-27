Santa Fe

Cuatro allanamientos y un detenido por el robo de la moto a una mujer baleada en Guadalupe Oeste

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Estanislao Giavedoni y se desarrollaron en distintos puntos de barrio Coronel Dorrego. La pesquisa permitió localizar al principal sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia acusado de haber cometido el asalto y de disparar contra la víctima durante el ataque.