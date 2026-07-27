La investigación por el violento ataque ocurrido el viernes pasado en barrio Guadalupe Oeste dio un paso decisivo este lunes, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones concretaron la detención de un joven de 21 años señalado como el principal sospechoso de haber protagonizado el robo de una motocicleta que terminó con una mujer herida de bala.
Cuatro allanamientos y un detenido por el robo de la moto a una mujer baleada en Guadalupe Oeste
Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Estanislao Giavedoni y se desarrollaron en distintos puntos de barrio Coronel Dorrego. La pesquisa permitió localizar al principal sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia acusado de haber cometido el asalto y de disparar contra la víctima durante el ataque.
El procedimiento fue el resultado de una serie de tareas investigativas coordinadas por el fiscal Estanislao Giavedoni, quien dispuso cuatro allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad. Los operativos se realizaron en viviendas ubicadas sobre 25 de Mayo y Azcuénaga, Pasaje Dorrego, Azcuénaga al 1600 y Alberdi al 8100.
Fuentes vinculadas a la causa indicaron que las medidas permitieron reunir elementos de interés para la investigación y culminaron con la aprehensión del joven, sobre quien recaen las principales sospechas de haber interceptado a la víctima y efectuado el disparo antes de escapar con el vehículo.
Ataque a plena luz del día
El episodio investigado ocurrió el viernes por la mañana en la esquina de Sarmiento y Javier de la Rosa. Allí, una mujer de 45 años acababa de salir de su domicilio con la intención de dirigirse a su trabajo cuando fue sorprendida por un delincuente armado.
Según reconstruyeron los investigadores, el agresor la abordó con fines de robo y, en medio del asalto, abrió fuego. El proyectil impactó en una de las pantorrillas de la víctima, quien cayó herida mientras el atacante escapaba llevándose la motocicleta.
El hecho provocó una rápida movilización de vecinos y de los servicios de emergencia. La mujer fue trasladada al hospital José María Cullen, donde recibió atención médica. Afortunadamente, la lesión no comprometió órganos vitales y, tras las curaciones correspondientes, obtuvo el alta médica.
Sospechoso identificado
Desde el mismo momento del ataque, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones iniciaron distintas diligencias para reconstruir el recorrido del autor del robo y establecer su identidad. El análisis de los primeros indicios, junto con otras evidencias incorporadas al expediente, derivó en los allanamientos realizados durante la mañana de este lunes.
Como resultado de esos procedimientos fue detenido un joven de 21 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales. Para los investigadores, se trataría del hombre que no solo sustrajo la motocicleta, sino también del que efectuó el disparo que hirió a la mujer durante el asalto.
La causa continúa abierta y no se descarta la realización de nuevas medidas para completar la reconstrucción del hecho y determinar si existieron otras personas involucradas en el ataque.