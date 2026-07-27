Ccondiciones adversas

Murió un camionero mientras esperaba cruzar a Chile por el paso Pino Hachado

El hombre, de 42 años y de nacionalidad brasileña, se encontraba entre los transportistas que aguardaban la reapertura del cruce internacional en Neuquén. Más de 400 camiones permanecían varados en distintos puntos de la provincia por el cierre de los pasos fronterizos.