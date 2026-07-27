Un camionero murió este domingo 26 de julio mientras esperaba la reapertura del Paso Internacional Pino Hachado, en la provincia de Neuquén, que permanecía cerrado debido a las condiciones meteorológicas adversas en la zona cordillerana.
Murió un camionero mientras esperaba cruzar a Chile por el paso Pino Hachado
El hombre, de 42 años y de nacionalidad brasileña, se encontraba entre los transportistas que aguardaban la reapertura del cruce internacional en Neuquén. Más de 400 camiones permanecían varados en distintos puntos de la provincia por el cierre de los pasos fronterizos.
El hombre se encontraba en una fila de vehículos de carga ubicada a unos 200 metros del complejo fronterizo, a la espera de poder continuar su viaje hacia Chile. La identidad de la víctima no había sido confirmada oficialmente al momento de las primeras informaciones y tampoco se había establecido la causa del fallecimiento.
El director de Defensa Civil de Las Lajas, Daniel Vergara, indicó que se trataba de un camionero brasileño de 42 años, perteneciente a la empresa Marvel.
Según ese relato, ocupaba el octavo lugar en la fila de camiones cuando descendió de su vehículo y sufrió una descompensación frente a otros transportistas, que dieron aviso de inmediato. Sin embargo, las autoridades no confirmaron oficialmente que esa haya sido la causa de la muerte ni establecieron si el fallecimiento tuvo una relación directa con el temporal.
Qué ocurrió en el paso Pino Hachado
El episodio se produjo alrededor de las 16 del domingo, mientras numerosos transportistas permanecían detenidos cerca del complejo fronterizo. En el lugar se desplegó un operativo en el que participaron personal sanitario de Las Lajas, efectivos de la Comisaría 27ª y agentes de Gendarmería Nacional.
El Paso Internacional Pino Hachado había permanecido cerrado durante la jornada debido a las condiciones climáticas registradas en la cordillera neuquina. La situación generó una importante acumulación de vehículos de carga que aguardaban la posibilidad de continuar hacia Chile.
Según el director de Defensa Civil de Las Lajas, alrededor de 250 camiones pasarían la noche en esa localidad, mientras que otros 200 vehículos de transporte de cargas permanecían varados en Zapala. El cierre de Pino Hachado se sumó a las dificultades para atravesar otros pasos internacionales de la región, incluido el corredor que conecta con Mendoza.
La concentración de camiones obligó a las autoridades a coordinar medidas para evitar una mayor congestión. Entre las acciones previstas se encontraba detener el avance de nuevos vehículos provenientes de Cutral Co, con el objetivo de ordenar el tránsito y evitar que una cantidad todavía mayor de transportistas quedara acumulada en las inmediaciones de Las Lajas.
La situación no era nueva para la provincia. Durante el invierno, las autoridades neuquinas prepararon un operativo especial para asistir a los transportistas que quedan varados cuando las condiciones meteorológicas obligan a cerrar los pasos fronterizos.
En junio se habilitó un predio cercano a la Ruta Nacional 40 con capacidad para unos 250 camiones, sanitarios y controles de seguridad, justamente para evitar que los vehículos permanezcan estacionados en las banquinas o ingresen de manera desordenada a la localidad.
En los últimos días, además, el Gobierno de Neuquén había recomendado postergar los viajes hacia Chile debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectaban tanto a la cordillera argentina como al sur del país vecino. Las autoridades habían advertido sobre lluvias intensas, nevadas y dificultades en rutas y pasos fronterizos.
Qué tener en cuenta antes de viajar hacia Chile
El caso vuelve a poner en primer plano la importancia de consultar el estado de los pasos fronterizos y las rutas antes de iniciar un viaje, especialmente durante el invierno y cuando existen pronósticos de nieve, hielo o lluvias intensas.
La información oficial disponible sobre Pino Hachado señala que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En los últimos partes publicados por organismos nacionales se indicó la presencia de hielo en sectores de la calzada, baja adherencia, equipos trabajando y la obligatoriedad de portar cadenas. También se advierte sobre posibles caídas de rocas y la presencia de animales sueltos en determinados tramos.
Para quienes tengan previsto viajar hacia Chile por la cordillera neuquina, la recomendación es verificar el estado del paso el mismo día del viaje y antes de emprender el recorrido. Un paso puede permanecer cerrado durante varias horas y luego ser habilitado de manera condicionada, según la evolución del clima y las tareas de despeje de la calzada.
También es importante considerar que una habilitación no significa necesariamente que las condiciones sean normales. Puede haber sectores con hielo, nieve o baja adherencia, por lo que las autoridades pueden exigir cadenas y recomendar circular con extrema precaución.
En caso de que el paso elegido permanezca cerrado, no se recomienda avanzar hacia la zona fronteriza sin contar con información actualizada sobre las alternativas disponibles. La acumulación de camiones registrada en esta oportunidad muestra que las demoras pueden extenderse durante varias horas o incluso más tiempo cuando persisten las condiciones adversas.