El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de $5 millones para quienes aporten información que permita determinar el paradero de Micaela Gladys Albornoz, una mujer de 31 años que reside en la ciudad de Rosario y es buscada en el marco de una investigación judicial.
Buscan a Micaela Albornoz: ofrecen una recompensa de $5 millones por información sobre su paradero
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa para quien aporte datos que permitan encontrar a Micaela Gladys Albornoz, una mujer de 31 años que reside en Rosario y cuyo paradero es investigado por la Justicia.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución 718/2026, publicada este lunes 27 de julio en el Boletín Oficial de la República Argentina, a partir de un pedido realizado por la Fiscalía de Instrucción de Distrito Uno, Turno Seis, de la ciudad de Córdoba.
De acuerdo con la resolución, la investigación se inició por la presunta desaparición de Albornoz y se tramita ante la Unidad Judicial 1 del Poder Judicial de Córdoba. La documentación oficial señala que la mujer se ausentó de su lugar de residencia en Rosario el 24 de junio de 2026 y que, según información aportada por personal de la Policía de Rosario, posteriormente habría sido ubicada en la ciudad de Córdoba. Desde entonces, las autoridades buscan establecer su paradero.
La decisión de ofrecer una recompensa tiene como objetivo ampliar la posibilidad de obtener información que permita localizarla y contribuir a preservar su integridad. La resolución establece que el pago estará destinado a aquellas personas que, sin haber participado de manera ilícita en los hechos investigados, brinden datos que resulten útiles para encontrarla.
Qué se sabe de la búsqueda de Micaela Albornoz
La investigación se desarrolla entre distintas jurisdicciones provinciales debido a que, según consta en el documento oficial, la mujer habría dejado su residencia en Rosario y posteriormente se habría trasladado hacia Córdoba.
La resolución fue firmada el 23 de julio por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Susana Monteoliva, y establece que la recompensa tendrá vigencia dentro de todo el territorio argentino.
El expediente judicial lleva el número SAC 14809691 y está caratulado como "Actuaciones labradas por presunta desaparición de Micaela Gladys Albornoz".
En el pedido elevado por la Fiscalía se solicitó al Ministerio de Seguridad Nacional que ampliara la difusión del caso a través de medios de comunicación y otros canales, con el objetivo de aumentar las posibilidades de obtener información que ayude a establecer dónde se encuentra.
La resolución oficial también incluye una descripción física de la mujer para facilitar su identificación en caso de que alguien pueda haberla visto. Según el documento, Micaela Albornoz mide aproximadamente 1,70 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello negro hasta los hombros. También se menciona que tiene un piercing en el ombligo.
La Justicia considera relevante cualquier dato que pueda contribuir a reconstruir sus movimientos desde el momento en que dejó su domicilio en Rosario y establecer dónde pudo haber estado posteriormente.
En este tipo de búsquedas, incluso una información que parezca menor puede resultar útil para orientar una investigación. Un lugar donde la persona fue vista, una conversación, un viaje, un traslado o cualquier otro dato que permita ubicarla en un momento determinado puede ser comunicado a las autoridades para que sea evaluado por los investigadores.
Cómo aportar información y qué hacer ante un posible dato
El Ministerio de Seguridad Nacional habilitó la línea gratuita 134 para recibir información relacionada con el paradero de Micaela Albornoz.
Quienes tengan algún dato que pueda ayudar a la investigación deben comunicarse por ese medio y brindar la información a las autoridades correspondientes. No es necesario realizar una denuncia pública en redes sociales ni difundir datos personales de la persona buscada.
La resolución establece que la identidad de quienes aporten información será preservada. Además, el pago de la recompensa estará sujeto a la evaluación de las autoridades judiciales intervinientes, que deberán determinar el mérito y la utilidad de los datos aportados.
Es importante tener en cuenta que la recompensa no se paga por cualquier información, sino por aquellos datos que, de acuerdo con la evaluación de la autoridad interviniente, resulten útiles para determinar el paradero de la mujer. El documento oficial indica que el pago será realizado por el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que se designe para tal fin.
Ante una posible información, la recomendación es evitar la confrontación o intentar localizar a la persona por cuenta propia. Si alguien cree haber visto a Micaela o posee información sobre sus movimientos, lo más adecuado es comunicarlo directamente a la línea 134 para que los investigadores puedan analizar el dato y determinar los pasos a seguir.
También es importante no compartir en redes sociales información no confirmada, fotografías fuera de contexto o versiones que puedan generar confusión. En las búsquedas de personas, la circulación de rumores puede dificultar el trabajo de quienes investigan y afectar a los familiares.
La resolución establece además que las fuerzas policiales y de seguridad federales deberán colaborar con la difusión del afiche correspondiente a la recompensa, mientras que la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio de Seguridad Nacional tendrá a su cargo ampliar la comunicación del caso en medios de alcance nacional.
La búsqueda de Micaela Albornoz continúa con intervención de la Justicia y de los organismos de seguridad. Por el momento, el dato confirmado por la resolución oficial es que se investiga su desaparición y que las autoridades buscan establecer su paradero.
Para quienes puedan aportar información, el canal habilitado es la línea gratuita 134. La recomendación es comunicarse directamente con las autoridades, aportar datos concretos y evitar difundir públicamente información que no haya sido verificada.
En una investigación de este tipo, la colaboración ciudadana puede ser importante. Un dato aparentemente pequeño puede ayudar a reconstruir el recorrido de una persona y orientar una búsqueda. Por eso, ante cualquier información que pueda contribuir a encontrar a Micaela, las autoridades solicitan comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través del 134.