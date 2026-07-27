Pedido de paradero

Buscan a Micaela Albornoz: ofrecen una recompensa de $5 millones por información sobre su paradero

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa para quien aporte datos que permitan encontrar a Micaela Gladys Albornoz, una mujer de 31 años que reside en Rosario y cuyo paradero es investigado por la Justicia.