Pedido de paradero

Buscan a Micaela Albornoz: la pista que llevó la investigación de Rosario a Córdoba

La mujer de 32 años desapareció el 24 de junio en Rosario y es buscada en distintas provincias. La investigación incorporó como dato clave consumos y una extracción de dinero realizada con su tarjeta de débito en la ciudad de Córdoba, mientras la familia continúa reclamando avances para dar con su paradero.