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Apareció sano y salvo el joven que era buscado por su familia en la costa

Nicolás ya está con su familia en Arroyo Leyes. Sus padres agradecieron el esfuerzo de todos los que participaron de la búsqueda en la región.

Nico está bien y con su familia. Foto: ArchivoNico está bien y con su familia. Foto: Archivo
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Una excelente noticia llevó tranquilidad a una familia angustiada tras horas de incertidumbre. Nicolás Agustín Ezcurra, el joven que se encontraba desaparecido y cuya búsqueda había movilizado a las fuerzas policiales y a sus allegados, fue localizado sano y salvo en la localidad de Arroyo Leyes.

Según se confirmó recientemente, el muchacho ya se reencontró con su familia y se encuentra en perfecto estado de salud.

Durante las últimas horas se habían desplegado diversos operativos y pedidos de colaboración para dar con su paradero.

Conclusión

Tras ser encontrado en Arroyo Leyes, las autoridades constataron que se encontraba fuera de todo peligro antes de ponerlo nuevamente en contacto con sus seres queridos.

La investigación queda así formalmente cerrada, con el mejor desenlace para su entorno.

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