Un hombre de 39 años, cuyas iniciales son P.L.B., fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una causa penal en la que se lo investiga por el delito de lesiones dolosas graves.
Un violento prófugo fue arrestado por la PDI en barrio Nuevo Horizonte
El sujeto, de 39 años, fue localizado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) tras una serie de tareas de inteligencia. Está acusado de golpear salvajemente a un vecino.
El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Capturas, perteneciente al Departamento Operativo de Investigaciones Región I de la Policía de Investigaciones (PDI) —dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial—.
La aprehensión se concretó en cumplimiento de una orden judicial dictada por la Fiscalía Regional N.º 1.
Localización y secuestro
Según informaron fuentes policiales, la detención fue el resultado de diversas tareas de inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso en un taller mecánico ubicado en barrio Nuevo Horizonte, en la zona norte de la capital provincial.
Durante el procedimiento, los agentes procedieron además al secuestro de un teléfono celular, elemento que quedará incorporado a la investigación como material de interés para la causa.
Por disposición de la fiscal interviniente, la Dra. María Laura Martí (Ministerio Público de la Acusación), el imputado fue notificado formalmente de la causa en su contra y trasladado a una dependencia de la Unidad Regional I, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.
El hecho
El episodio que se investiga sucedió días atrás en la cuadra de avenida Blas Parera al 10.000.
El acusado es oriundo de San Javier y alquila una vivienda en las inmediaciones de la mencionada dirección.
Aparentemente, la chispa que encendió la violenta reacción está vinculada con unas ramas de árboles que el imputado sacó a la vereda.
Siempre en base a algunas versiones, este sujeto sospechó que un vecino lo había denunciado por esos restos de la poda que descartó y por eso lo atacó.
Según testimonios, el agresivo hombre golpeó con fuerza a la víctima, inclusive cuando ya estaba indefensa y en el suelo, provocándole politraumatismos y hasta una fractura.